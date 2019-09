Nejdřív zhodnoťte předchozí ročník. Byl úspěšný?

Minulá sezona byla výjimečně úspěšná. Vyhráli jsme všechny tři hlavni krajské soutěže dívek – starší žákyně, kadetky i juniorky. Starší žákyně následně absolvovaly obě kola republikového mistrovství. První kolo suverénně vyhrály, a i když se jim finálové kolo už moc nepovedlo, tak jsme díky nim byli po dlouhé době jediný klub v kraji, který se do finálového turnaje dostal. Navíc se žačky účastnily Českého poháru, který ukončily turnajem mezi osmi nejlepšími v republice. Kadetky, které tvořily ty samé starší žákyně, doplněné o dvě hračky věkem kadetek, svoji soutěž vyhrály s vysokým náskokem. Postoupily tak do kvalifikace o 1. ligu kadetek. Kvalifikace byla v době přijímacích zkoušek na střední školu, holkám moc nesedla, nezahrály příliš dobře. Nakonec ale rozšířením soutěže byla pro naše kadetky úspěšná. Nakonec jsme se však rozhodli, že kvůli změnám v ročnících pro následující sezóny 1. ligu přenecháme Turnovu.

Zastavme se u juniorek, které jste obnovili. Fungovaly jako tým?

Juniorky byly vytvořené z poloviny kadetkami a juniorkami. Tým byl před rokem rozpuštěn pro slabou docházku, ale po roce se holky daly zase do kupy a chtěly hrát. Podmínkou byla dobrá tréninková docházka a morálka. To splnily, ale začátek byl pro ně velmi těžký. Po prvních čtyřech kolech mely na kontě 4 výhry a 4 porážky ze čtyř dvojzápasů. Nakonec se ale dostaly do formy a soutěž vyhrály s dostatečným náskokem. Šly do kvalifikace, kde v těžké konkurenci neuspěly.

Co se vám kromě výsledků v mistrovských soutěžích ještě povedlo? A co naopak ne?

Podařilo se nám uspořádat spoustu akcí, například turnaj s rodiči. Povedla se i všechna soustředění, náramně se nám vydařila voda. Povedlo se nám vytvořit hráčkám výborné prostředí s atraktivními tréninky. A nakonec se nám povedlo to nejdůležitější – rozšířit trenérský tým o spoustu šikovných a entuziasmu plných lidí. Co se nepovedlo? Zvládnout zmiňované „vrcholové“ turnaje. Asi se dalo lépe zahrát na MČR i na obou kvalifikacích.

Jak vypadala letní příprava?

Začala ihned po skončení té minulé. Prvním krokem bylo přeskupení tréninkových jednotek. Polovina týmu juniorek odešla na vysoké školy a druhá polovina prozatím skončila. Volejbalový svaz udělal pro příští sezónu změny ve věkovém nastavení jednotlivých kategorií. Dříve byly dívky rozděleny 1. červencem, nově budou kategorie odděleny 1. lednem. Museli jsme proto přeorganizovat jednotlivé tréninkové jednotky. První je přípravka. Druhá mladší + starší žákyně. Třetí jsou kadetky + juniorky. Přeskupily jsme i trenéry. Tréninkových jednotek je méně než loni, ale počty dětí jsou v nich větší a mají i více trenérů. Nové kadetky a juniorky po skončení tréninků dostaly na prázdniny tréninkové plány, které plnily individuálně až do soustředění.

Přikládáte soustředění velkou důležitost?

Ano. Jedná se o nejdůležitější soustředění, proto je účast povinná. Základní náplň je fyzická příprava po prázdninové pauze, rozvoj rychlosti, obratnosti, základy herních volejbalových činností a herní kombinace. Soustředění probíhalo v srpnu Kralovicích.

Co čekáte od nové sezony?

Hlavně co nejméně zranění. Snad se nám podaří dělat tréninky dostatečně zábavné pro všechny holky a když se k tomu přidá nějaký úspěch, tak budeme rádi.

Ondřej Holl