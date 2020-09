Nejprve se jely závody ve sprintu ve sjezdu. Na singl kanoi mladší ze Slaninů potvrdil, že i v závodní sezoně ovlivněné koronavirem je pořád o co bojovat, přestože byly zrušené všechny vrcholné akce.

V kvalifikaci se dostal do desetičlenného finále ze třetího místa v první jízdě. Na deblkanoi Slaninovi museli po první jízdě do oprav, do osmičlenného finále se dostali z druhé jízdy. Finále vyšlo mladému závodníkovi na výbornou - získal do své sbírky stříbrnou medaili, když ho těsně porazil v závěru o čtyři desetiny sekundy reprezentační kolega Rolenc z Pardubic. Třetí skončil Rygl z Brna.

Na deblu Slaninům unikla medaile jen těsně. Finálová jízda se jim povedla, skončili nakonec čtvrtí o tři desetiny sekundy za dvojicí Šrámek-Tomek z České Lípy. Zlato z MČR bral pár Rygl-Veselý z Brna.

Druhý den se jel závod dlouhého sjezdu. Žatecký singlíř opět získal medaili, tentokrát bronzové hodnoty. Zvítězil Rygl, druhý byl Rolenc. Na deblu skončili Slaninovi na pátém místě.

Pod Lipenskou přehradou se jela také série mezinárodních závodů MČR šestičlenných raftů. Slaninovi se domluvili s raftovou posádkou z Mladé Boleslavi, která byla poskládána výhradně ze sjezdařů singl, nebo debl-kanoistů. Vyčerpávající závod, který měřil bezmála devět kilometrů a trval téměř čtyřicet minut, se této posádce povedl parádně. Na naší nejdelší a technicky nejnáročnější trati na Čertových proudech se po celou dobu přetahovali z reprezentační posádkou z Německa, ověnčenou mnoha medailemi z MS. Čeští borci Němce porazili v závěru, kdy jim ujeli o osm vteřin. Stali se mistry republiky. Třetí skončila další reprezentační posádka z Krumlova.