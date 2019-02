Žatec - Žačky jsou krajskými přebornicemi, kadetky jsou v kraji druhé, mezi juniorkami dokonce první.

Zleva Alena Nováková, Eliška Kovářová, Bára Marečková, Jana Kochanová, Verča Malá, Niky Jančíková, Verča Velánová a Verča Radilová. Klečí Káťa Bažantová. | Foto: archiv oddílu

Řadu úspěchů mají na svém kontě v letošní sezoně žatecké mladé volejbalistky. Sečteno, podtrženo, získaly v krajských soutěžích tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Navíc hned dvakrát se kvalifikovaly na republikový šampionát.

Dalo by se říci, co věková kategorie, to úspěch. Začít můžeme například u mladších žaček Severu Žatec. Dívky nastupují v krajském přeboru v klasickém šestkovém volejbale a letos se jim v konkurenci velkých měst Ústeckého kraje vedlo výborně. Suverénně získaly dívky ze Žatce titul krajských přebornic. Navíc je na konci dubna čeká mistrovství republiky.

Také starším žákyním se v této sezoně vedlo výborně. Krajský přebor také vyhrály, i je čeká ještě republikový šampionát.

Hned ve dvou soutěžích hrají kadetky Severu Žatec. Ve své věkové kategorii skončily v kraji druhé. Mezi juniorkami pak vybojovaly dokonce zlaté krajské medaile.

Trenéři Severu se ale věnují i mladším. Žatecký volejbal se úspěšně „rozrůstá", začínají tam už s předpřípravkou. Pořádají také pravidelná klání pro základní školy, soutěže hrají v krajském přeboru už od mladších žaček.

A. Dvořák