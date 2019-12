Přesně před rokem se Vroutek překvapivě vyhříval na čele I. A třídy. Nyní je o soutěž níže na desáté příčce.

Vroutek - Osek (v zeleném) | Foto: Jaromír Hykl

Po dobrovolném přesunu do I. B třídy zahájil vroutecký klub kopané novou kapitolu své historie. Co se na jaře stalo? Po celkem úspěšných sezónách v I. A vedení klubu usoudilo, že vzhledem k aktuální situaci v kádru a reorganizaci soutěží bude lepší zvolit návrat do I. B třídy.