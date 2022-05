Ve 2. kole na Plíškovou čeká další domácí hráčka Leolia Jeanjean, francouzská držitelka divoké karty. Znovu tedy bude hrát s pro ni neznámou hráčkou a proti domácímu publiku. "Mně to nevadí. Aspoň je tam živo, mám ráda tuhle atmosféru. A když budu hrát dobře, tak není moc co vymýšlet," vyjádřila se pro agenturu ČTK.

"Při prvním utkání jsem byla nervózní, ani ne pomalá, ale její hra mi úplně nesedla. Ona hrála v zápase 1. kola kopečky a já jsem se do toho nemohla dostat. Potom to bylo lepší a lepší, fyzicky jsem se cítila dobře, což je hlavní. Šlo o to se uklidnit a pohlídat si svoji hru, což se mi povedlo. A byly tam i dobré momenty. Nechci ale úplně hodnotit mou hru nehru, prostě se počítá vítězství," uvedla k pařížské premiéře.

Už minulý týden si pochvalovala přípravu na štrasburské antuce. "Odehrála jsem tam čtyři zápasy po sobě se solidními soupeřkami, dodalo mi to vnitřní klid a nějakou sebedůvěru. Ani jsem tam nechtěla jet, ale nakonec jsem ráda, že jsem tam jela," přiznala pro portál tenisovysvet.cz Plíšková.

Věří, že i další zápasy sezony vzhledem k vážnému zranění a léčení zvládne. "Snad ano. Nemám sice bolesti, ale mám pocit, že se na ruku nemůžu spolehnout na tisíc procent. Některé údery zahraju tak, že mě to samotnou překvapí. Třeba forhend, čop nebo volej. Ruka zatím není taková, jaká byla, ale myslím, že se dostanu zpět," dodala.