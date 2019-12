Florbalová Regionální liga mužů (skupina 2, skupina A) má před sebou poslední hrací víkend tohoto kalendářního roku.

Florbal | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

Na čele šestičlenné tabulky je bez jediné porážky SK FBC Most, poslední je béčko kadaňských Katů. V sobotu se bude hrát 6. kolo v kadaňské sportovní hale. Program začne v 9 hodin zápas Florbal Teplice B – Bivoj Litvínov B, poté následují zápasy Jazzmani Žatec – Kadaň B (10.30), Flobal Teplice B – FBC Most (12), Kadaň B – Litvínov B (13.30) a FBC Most – Jazzmani Žatec (15). Vylepší si Žatec své aktuální čtvrté místo?