První zápas série s pražským Startem zvládli, nyní mají soupeře na lopatě. Žatečtí extraligoví nohejbalisté vyhrála v úvodním duelu záchranářské série v domácím prostředí 5:2, v neděli je čeká v Praze odveta. Pokud padnou, mají ještě v rukávu rozhodující duel, který by se hrál opět v Žatci.

Utkání nohejbalistů Žatce (v modrých trenýrkách) proti Modřicím | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Utkání bylo poměrně vyrovnané. Z naší strany bylo určitě lépe zvládnuté než na straně soupeře. Soupeř vsadil na dvojici Kaděra, Ungermann, která měla v úvodním utkání zdolat naší první dvojici, to ale Vítové dost rázně odmítli. Další změnou bylo spojení Ungermanna a Kaděry do trojic, kdy v zápase prvních trojic se jim to vyplatilo, ale v odvetě už nikoliv. Rozhodujícím utkáním byla první odveta trojic, kdy O. Vít s Pinkrem a Jůzkem přehráli Sachla s Tůmou a Bálkem,“ referuje žatecký Petr Vít o prvním utkání série play out.