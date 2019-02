Nymburk – Skvělou premiéru ve vyšší věkové kategorii měla mladá žatecká závodnice Anička Trnková. V twirlingu NBTA vybojovala v kategorii junior starší na MČR v Nymburku dvě stříbrné medaile. Zajistila si tak účast na mistrovství Evropy 2019 v italském Lignanu, které se uskuteční o Velikonocích.

Anna Trnková | Foto: soukromý archiv Anny Trnkové

„Že měřila síly se zkušenějšími soupeřkami, na ní nebylo vůbec znát, nezalekla se konkurence a předvedla parádní výkon,“ chválila po šampionátu svoji dceru Petra Havelková. „Důležité bylo, jak se dokázala vyrovnat s předstartovní nervozitou a plně se koncentrovala jen na svá sóla.“



Kromě respektu ke zkušenostem soupeřek má závodnice ze Žatce velký handicap v tréninkových podmínkách. „Doma nemáme možnost trénovat v tělocvičnách s dostatečně vysokým stropem. O to větší radost máme, že Anička bezchybně pochytala všechny velmi obtížné vysoké výhozy s hůlkami.“

Postup na ME do Itálie tak vyžaduje náročnou přípravu nejen samotné závodnice. „Aničky děda Trnka (známý fotbalový trenér – pozn. aut.) už objíždí tělocvičny. Protože pronájem haly představuje značnou finanční zátěž, chtěla bych moc poděkovat firmě Saniba s .r.o. a Městu Žatec za finanční pomoc,“ oceňuje podporu Havelková. Podle posledních zpráv se rýsuje možnost užívat tělocvičnu se stropem vysokým 13 metrů.



„Bodový rozdíl mezi prvním a druhým místem v Nymburku v obou sólech byl opravdu hodně těsný,“ hodnotila Anička Trnková. „Nejprve mě to zamrzelo, ale beru to jako obrovský úspěch. Chtěla bych podat v Itálii výkon o co nejlepší umístění mezi evropskou elitou.“ V březnu, tedy ještě před Lignanem, čeká svěřenkyni trenérky Terezy Vimrové z Ostrova nad Ohří v Kutné hoře další republikový šampionát WBTF.

Víte, že… …twirling, pochází z anglického slova twirl (točení)? Twirling je druh sportovního tance, který je kombinace mažoretek, gymnastiky a baletu. Hlavním rozdílem mezi mažoretkou a twirlingovou tanečnicí je, že v twirlingu se dbá především na držení těla, práci s hůlkou a taneční kroky, přičemž v klasické mažoretce se dbá především na držení těla a pochod.



Jaroslav Kubíček