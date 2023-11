V plzeňském bazénu Slovany se v minulých dnech uskutečnily Plzeňské sprinty, jako první závody Českého poháru v nové plavecké sezóně.

Žatečtí plavci na závodech v Plzni. | Foto: Jazzmani Žatec

V silné mezinárodní a domácí konkurenci se žatecká výprava mohla opřít o nejlepší juniorky Sukovou a Černou i zkušeného plavce Macha. Pouze tito tři plavci se totiž proplavali do semifinále, a Klára Suková se Sárou Černou dokonce do finále!

Žatečtí plavci na závodech v Plzni.Zdroj: Jazzmani Žatec

Sára Černá v oblíbené trati na 50M doplavala mezi elitou na pěkném 9. místě a na trati 50P, v novém osobním rekordu, na 12. místě. Klára Suková postoupila do semifinále čtyřikrát a do finále dvakrát, a to na 100 a 200Z, kde doplavala shodně desátá. Filip Mach dokazuje stálou výkonnost na tratích 100P a 200P, kde postoupil do finálových bojů. Nejlépe pak dohmátl na trati 100P na 15. místě.

V letošním roce byla konkurence opravdu obrovská a účast v semifinále či finále je proto naprosto fantastický úspěch! Všichni tři naši nejlepší plavci jsou aktuálně v nejlepší desítce letošních republikových tabulek v kategorii dospělých!

"Věříme, že formu i výsledky potvrdí na MČR v prosinci, které se bude konat opět v plzeňském bazénu Slovany. Osobních rekordů na závodech dosáhli také junioři Jan Lím, Jakub Kroulík, Simona Vavríková a žákyně Jitka Kašová," řekl žatecký trenér Jiří Karas.