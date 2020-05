VK Sever Žatec pracuje jen s mládeží, specializuje se na dívčí volejbal. Přerušení sezony Dvořáka nepřekvapilo. "Čekali jsme to. Byla to jen otázka času, jak dlouho nás ještě nechají trénovat. Co se týká přerušení sezóny, tak podmínky jsou pro všechny stejné. Sezóna se nedohrála a ukončila, tabulky zůstávají tak, jak byly před pauzou. Nedá se nic dělat."

Jaké pokyny jste během karantény dávali svým svěřenkyním?

Pokyny jsme děvčatům nerozdali žádné. Oznámili jsme jim, že se ukončily soutěže a že tím pádem začíná příprava na novou sezónu. Týmy jsme přeskládali a s děvčaty probrali posuny mezi kategoriemi, přeřazení do jiných tréninkových skupin. Také jsme jim nastínili herní plán na příští sezónu. Jako přípravu dostaly holky tréninkové plány s odkazy na videa z youtube s počty provádění jednotlivých cviků.

Udrží je to ve formě?

To zatím nelze říct. Doufáme, že fyzicky se nejenom udržely ve formě, ale i svojí fyzičku zlepšily. To ale souvisí s jejich odhodláním a pílí. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni individuální přípravu kontrolovat, je vše na bázi důvěry. Při rozdání tréninkových plánů jsem apelovali na zodpovědnost všech hráček. Co ale určitě bude horší a co budeme muset opakovat, tak to budou herní činnosti jednotlivce, odhad na míč a schopnost provádět veškeré herní činnosti ve stejné rychlosti a se stejnou přesností, jako tomu tak bylo před vypuknutím pandemie.

Budete muset udělat od pondělí nějaká hygienická opatření?

Zatím budeme trénovat pouze venku, přístupu na toalety bude. Na trénincích bude k dispozici dezinfekce. Máme to štěstí, že areál TJ Sever Žatec disponuje třemi antukovými hřišti, spoustou zelených ploch a velkou krytou tribunou s místy k oddělenému sezení.

Je plán na dohrání sezony?

Sezona byla ukončena rozehraná a výsledky soutěží jsou podle průběžného pořadí. Naštěstí už měla každá kategorie odehráno většinu zápasů, chybělo toho opravdu málo. Výsledkově jsme prakticky v žádné kategorii nemohli dopadnout jinak. Jediné, co nás mrzí, jsou závěrečné turnaje Českých pohárů starších žákyň, juniorek. Vzhledem k dobrým výsledkům je škoda i nezahájené kvalifikace o 1. ligu kadetek a 1. ligu juniorek, kam dorostenky postoupily. Pro všechny nebylo nejhorší přijít o výsledek, předávání medailí, nebo nějakých pohárů, ale spíše nám všem šlo o společné završení celoroční práce, kterou tyto poslední turnaje jsou. Žákyně měly rozlučkový turnaj v Českém Krumlově, kam měl jet celý tým již v pátek. Slíbeny měly společnou večeři, noční procházku Krumlovem, bazén a tak dále. To samé bylo v plánu u kategorie juniorek v Hradci Králové. Zrušení těchto turnajů nesly holky asi nejhůř.

Jaká vlastně tato sezona zatím byla?

Jedním slovem skvělá. Tréninková skupina přípravka (ročníky 2010 a mladší) začala s trojkovým minivolejbalem. Na začátku to vypadalo celkem bezradně, ale holky si z ničeho nedělaly hlavu a na posledním kole naše suverénně nejmladší účastnice soutěže vybojovaly svoje první volejbalové vítězství.

Tréninková skupina mladších a starších žákyň měla celý rok naplněné tréninky, které byly zajištěny dostatkem trenérů. Holky trénovaly opravdu naplno. Tréninková píle se odrážela i na výsledcích. Skupina žákyň byla od ročníků 2009 po ročníky 2005, čítala víc jak 40 hráček. Ročníky 2009 nastupovaly do krajských přeborů menších forem volejbalu, jako je trojkový a čtyřkový volejbal. Na začátku po kvalifikacích skončily ve spodních skupinách, ale postupně se propracovaly až do prvních lig krajských přeborů. Ročníky 2007 až 2005 nastupovaly do soutěží KP starších žákyň, ČP starších žákyň a Poháru nadějí. Vzhledem k tomu, že to byla premiéra holek v kategorii starších žákyň a polovinu týmu tvořila děvčata mladší, jsou konečné výsledky úspěchem. V poháru nadějí skončily holky na 4. místě za předními celky Plzní a Olympu Praha. V KP starších žákyň na 5. místě. Český pohár holky začaly po kvalifikaci v poslední skupině a zakončily ho v 5. skupině z 9. Žačky se po celý rok zlepšovaly a několik týdnů před vyhlášením pandemie odehrály poslední turnaj Českého poháru na domácí palubovce. Tým byl totálně oslabený na všech postech (lyžáky, jarní prázdniny, nehoda autobusu lyžáku gymnázia, chřipky i zranění) doplnily jsme o ročníky 2009 a tým ukázal obrovskou morální sílu. Z týmu chybělo 12 hráček a nezůstala v Žatci jediná smečařka. Přesto holky udržely skupinu až heroickými výkony všech hráček, které povětšinou nehrály na svých postech a nechybělo moc ani k postupu do 4. skupiny. Na výsledcích je vidět obrovský herní posun v porovnání s ostatními týmy, který si holky zasloužily tím, jak celý rok dřely.

Dorostenky, týmy kadetek a juniorek, které již dlouhodobě ukazují svojí kvalitu, měly soutěže KP kadetek, KP juniorek a ČP juniorek. Vzhledem k tomu, že máme v Žatci pouze jednu juniorku, byly juniorské soutěže krajského přeboru a Českého poháru přihlášeny jako doplňkové. Kadetky zaváhaly pouze jedinkrát - vyhrály 23 ze 24 zápasů. Překvapením ale byly výsledky v KP juniorek, kde již v polovině soutěže bylo jasné, že holky vyhrají. S přehledem vyhrály všech 18 zápasů. V Českém poháru juniorek Žatečandy ani jednou nespadly z 1. skupiny a skončily tak na 4. místě z 32 celků Čech a Moravy. Úspěch této kategorie je založen na dobré dlouhodobé práci, kterou hráčky a trenéři předvádí.

Proběhnou letní soustředění podle plánu?

Zatím v to pevně doufáme a soustředění již připravujeme. Jako každý rok strávíme 3 dny přípravou v Žatci a 7 dní v Kralovicích. Máme tam perfektní zázemí. Soustředění koncipujeme tak, aby bylo finančně dostupné pro všechny. Ubytovaní jsme ve sportkempu Kralovice, sportovní stránku plníme na kurtech sportovního areálu VK Kralovice.

Nemáte obavy, že ekonomická krize může váš sport poznamenat?

Obavy mají asi všichni, ale zrovna nedávno přišlo od České sportovní unie ujištění, že dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na letošní rok nebudou kráceny. Poslali nám i návrh zákona o odškodnění sportovních klubů. O kompenzace jako klub žádat nebudeme, ale jednota, která je vlastníkem sportovního zázemí na takovou pomoc určitě čeká. Myslím, že ji nutně potřebuje. Z kraje máme již informaci, že dotaci na soustředění nám budou krátit, a to asi významně, ale s tím se musíme smířit. Sponzoři jsou z řad rodičů či kamarádů činovníků klubu. Tyto finance jsou spíše nahodilé na konkrétní účel. Pokud nebudou, nijak nás to neohrozí, ale nebudeme moci hráčkám pořídit například sportovní oblečení. Obavy máme spíše z následujících roků.

Co byste chtěli dokázat v další sezoně?

Nejdřív jsme si museli určitj, aké soutěže budeme hrát. Díky tomu, že dorostenky vyhrály KP kadetek i juniorek, získaly možnost účasti v kvalifikacích do prvoligových soutěží těchto kategorií. Tím, že přišel zákaz hraní utkání, jsme ale postoupili rovnou bez kvalifikací. První rozhodnutí tedy bylo jakých soutěží se zúčastníme. Loni si holky účast v 1. lize kadetek také vybojovaly, ale nakonec jsme tuto soutěž přenechali jinému týmu. Letos jsme si ale řekli, že letošní dorostenky budou nastupovat v lize juniorek a ročníky 2007-2004 budou nastupovat v lize kadetek. Podle toho jsme byli nuceni i přeskládat tréninkové jednotky. Vzhledem k tomu, že příští ročník bude po delší pauze zase ligový a to premiérově dokonce dvakrát, naše ambice jsou jediné - obě soutěže udržet pro následující ročník. V něm bychom už by jsme rádi udělali dobrý výsledek. Vše ale záleží na tom, jaké bude složení týmu a jestli se nám budou vyhýbat zranění. Díky dobrým výsledkům dorostenek a rychle rostoucím žákyním, ale věříme v udržení obou soutěží.