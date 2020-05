Žatečtí se můžou pochlubit medailemi z MS, ME i světového poháru, které získali sjezdaři Slaninovi. Ze světových akcí juniorů vozila tři roky po sobě medaile talentovaná Lucie Nesnídalová. „Naším největším úspěchem je to, že fungujeme jako loděnice přes 70 let. Alespoň z mého pohledu. A stále se nechystáme zavírat, i když to někdy bolí. V našem sportu od Prahy na západ a sever už to dost oddílů vzdalo,“ říká Petříček, jehož bratr Tomáš stojí ve vedení TJ Lokomotiva Žatec.

Základna oddílu kanoistiky čítá na sedm desítek členů. „Krok s ostatními oddíly se drží těžko. Schází nám tekoucí voda a větší počet malých závodníků. Navíc s dotacemi a sponzory to není v našem sportu moc slavné.“

Lokomotiva by se chtěla pokusit přilákat k vodě především mládež. „A také bychom chtěli dobudovat větší tělocvičnu, abychom se do ní všichni vešli,“ plánuje Petříček.

Jak vypadala činnost Žatce během nouzového stavu? „Po vyhlášení karantény jsme zrušili oficiální tréninky mládeže. Děti trénovaly individuálně; měly za úkol běhat, posilovat a nepropadat depresím. Loděnici jsme sice neuzamkli, ale provoz se omezil na nejnutnější - vyzvednout loď a jít na vodu. Vyjížděli jsme na tréninky na neoficiální přírodní tratě, například Hubertus u K. Varů, voda teče i v Kadani.“



V současné době v Lokomotivě opět začínají s plnohodnotným tréninkovým procesem. „Začínají se rozbíhat akce Sportovního centra mládeže. Závody jsou ale bohužel ještě daleko, nesplňujeme totiž to, že by na nich bylo do sta lidí. První akce plánuje Český svaz kanoistů na přelom července a srpna.“



Dobrou zprávou pro Žatecké je to, že by se mohl konat i světový šampionát juniorů ve slovinském Tacenu, a to v posunutém zářijovém termínu. „Lucie Nesnídalová by tak nepřišla o možnost získat na své poslední akci v juniorské kategorii medaili. Měla svojí klasickou jarní formu, kterou získala díky tréninkům na vodě v Emirátech a Francii, kde strávila velkou část zimy. Zatím ale nevíme, kdy by byly nominační závody,“ krčí Petříček rameny. O vrcholy sezony přišli i Slaninovi, kteří se chystali na MS do USA. „Pro nás je ale zároveň důležité zabavit a zaktivovat děti. Pro ně je nesmírně důležité se hýbat,“ upozorňuje Jan Petříček.

Nyní mají kanoisté za sebou soustředění v Českých Budějovicích, aktuálně pobývají v Sportovním centru mládeže v Roudnici. „Jsme moc rádi, že se to vše začíná rozbíhat. Veřejné závody byly zrušeny bez náhrady. Český pohár by se mohl odjet v termínu náhradním. Jsou ještě ve hře nominace na poslední závody světového poháru dospělých. Ale to je v řešení mezinárodní federace.“