Osmý ročník závodu, který se běží krásnou přírodou podél řeky Ohře, se měl konat v neděli 19. dubna. Pořadatelé ho ale už s několikatýdenním předstihem museli stornovat. Miroslav Urban z Hopman teamu společně se svými kolegy ale neváhal a pro sportovce vymyslel unikátní virutální závod.

„Závod bude letos ve virtuální formě. Zvolte si svůj den, svůj startovní čas, vyberte si počasí a vydejte se na svůj závodní běh. Oficiální tratě poděl řeky Ohře pro všechny běžce ze Žatce a blízkého okolí jsou ke stažení v gpx souboru na našem webu. Připojit se můžou také běžci ze vzdálenějších míst, běžet můžou na své oblíbené běžecké trase v délce 10 km či 21 km s rovinatým profilem. Všechny zařadíme do účastnické listiny. Vkládání výsledků na www.hopmantriatlon.cz je možné do 12 hodin 2. května. Závodník své osobní údaje spolu s časem a tratí vloží jednoduše do registračního formuláře. Závod nemá žádné rozhodčí, máme důvěru v naše účastníky. Kdo má možnost, ať si pořídí jakýkoliv záznam trasy, třeba gpx nebo mobil. Konečné pořadí nebude letos určitě prioritou. Všechny zařadíme do výsledkové listiny, všichni si budou moct vytisknout originální účastnický diplom," říká Urban.

Do 20. dubna se virtuálního závodu zúčastnilo 61 závodníků a závodnic. V půlmaratonu má nejlepší čas Martin Sýkora (Rafting Ohře), v desítce Jan Bajbora (AK Bílina). Běžci neplatí žádné startovné, pořadatelé ale uvítají, když někteří z nich podpoří jakoukoli částkou charitativní účet města Žatec na boj pro pandemii, (107-4175780297/0100).