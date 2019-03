Tuzemská varianta míčové hry se hrála v dějinách rokycanské házenkářské haly u zimního stadionu vůbec poprvé. Palubovku obsadilo v sobotu ráno šest družstev z celé republiky. Většina z nich dorazila s početnou skupinou příznivců, kteří od úvodního vystoupení šikovných kluků i děvčátek hnali své miláčky za vítězstvím. V Rokycanech měli podporu pochopitelně i žatecké naděje.



Od úvodního z celkových patnácti střetnutí bylo jasné, že si to o titul rozdají Litohlavy a Studénka. V podvečer došlo na vzájemné měření sil a šťastnější byli Moravané, kteří vyhráli 10:9.



Žatečtí mladíci poprvé v sezoně okusili hořkost porážky, padli se Studénkou i s Litohlavy. Důležitý pro konečné třetí místo byl souboj s Ostopovicemi. „Chlapci dokázali téměř nemožné. O poločase prohrávali 3:5, nikdo nic nevzdal, všichni začali makat a nakonec vyhráli 12:6,“ referuje trenérka Monika Beldíková, která v Rokycanech tým koučovala společně s Editou Bartoňovou.



„Kluci dokázali úžasnou věc, již čtyři roky po sobě z halového MČR vezli do Žatce na svém krku medaili. Doufali jsme v ni jen tajně, protože máme nového brankáře, nového středového obránce, na záloze mladé kluky. A v útoku kluci sbírají stále cenné zkušenosti. Hráli ale srdcem a dokázali opět placku urvat. Musím pochválit celý tým za nasazení a odhodlání na hřišti nechat srdce a ze hřiště odejít vždy s hrdostí na předvedené výkony,“ má Beldíková z dosaženého úspěchu velkou radost.



Vladimír Kobík byl druhým nejlepším střelcem (26 gólů).



Konečné pořadí: 1. TJ Studénka, 2. Litohlavy, 3. Žatec, 4. Podhorní Újezd, 5. Bakov nad Jizerou a 6. Ostopovice.

Sestava Žatce: Vojar, Kuna – Balog, Brom, Vondráček, Papáček, Provazník, Dyrynk – Kobík, P. Bejček, Beneš, J. Bejček, Turták. (oh)