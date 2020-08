Sice svou soutěž nedohráli, přesto se dočkali postupu do divize. A florbalisté FbC Jazzmani Žatec se na zápasy ve vyšší soutěži těší. I to je důkazem, že se žatecký florbal každým rokem rozrůstá. „V součtu všeho můžu konstatovat, že jsme na divizi hráčsky připraveni,“ řekl předseda klubu Tomáš Votava.

Florbal Jazzmani Žatec | Foto: Jazzmani Žatec

Tomáši, jak jste v klubu přijali postup do divize?

Pro nás bude divize velkou výzvou ve všech ohledech. Klub FbC Jazzmani Žatec se každým rokem rozrůstá. To dokazuje fakt, že do ročníku 20/21 jsme přihlásili všechny mužské složky, což se žateckému florbalu ještě nikdy v minulosti nepodařilo. A právě postup do divize je logickým postupem z přeměny kroužku na fungující klub, který má dvě stovky členů.