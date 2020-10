Ve 2. lize dorostu se odehrála první dvě kola. Florbalisté Žatce své zápasy prohráli, s Vipers Most padli 3:7, s týmem Florbal Teplice 2:13.

Mladší žáci SK Jazzmani Žatec | Foto: archiv klubu

„V obou zápasech byli soupeři lepší, proto zvítězili. Nám chyběli tři hráči ze základu, tak uvidíme co to udělá, až budeme kompletní. Navíc musíme zapracovat na fyzičce a sehranosti. Vstupy do zápasů se nám také nepovedly. Věřím, že příště to už bude mnohem lepší,“ říkal po návratu z Krupky kouč Jazzmanů Martin Ligda.