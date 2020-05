„Naše základna není početná. Mezi dospělými máme 13 hráčů, v mládeži 6. A co se sponzorů týče, tak v Žatci se mnoho podporovatelů nenajde. Peníze sháníme, jak jen se dá. Většinou nám pomůžou známí. Krizi jsme měli už bez koronaviru,“ říká muž, který je nejstarším hráčem oddílu; kuželky poráží už od roku 1983.

„Jednoho hráče máme ještě staršího, ale ten už bohužel ze zdravotních důvodů může jen občas zaskočit,“ upřesňuje. V nové sezoně by Žatečtí chtěli rozšířit základnu, především pak mládeže. Právě ta za poslední dobu dosáhla na největší úspěch, když se dokázala probojovat na republikové mistrovství. Další výkony, které stojí za pochlubení? Třeba ty, které podávají hráči v okresních a krajských přeborech.

Pro Lokomotivu je ale obtížné držet krok s ostatními. Minusem je stará kuželna. ,Byla postavena vlastními silami a stojí dodnes. Její vybavení je pochopitelně modernější. Oddílu už byla přislíbena nová kuželna v prostoru papíren. Dokonce jsou i plány a veřejné přísliby. Bohužel zůstalo jen u nich. Přitom by zájem o sport byl a dokonce i možnost pořádání turnajů na nejvyšší úrovni, což na současné kuželně to bohužel možné není. Takže oddíl musí provádět opravy hracích prostorů a alespoň trochu vylepšit stávající situaci,“ mrzí Jarolíma. Podle něj by nová kuželna přilákala další zájemce o sport, jehož původ sahá až do středověku.

Historie žateckého kuželkářského oddílu sahá až do konce padesátých let minulého století. „Zakládajícím členem byl Josef Drahoš starší. Nejúspěšnější byla sedmdesátá léta a pak roky 2014 a 2015, kdy se tu hrála divize,“ líčí Jarolím.