Jak pandemie naruší vaši přípravu na MS?

Jestli nějaké MS bude. To je ještě v nedohlednu. Jinak kdyby bylo, tak si nemyslím, že bych měla přípravu narušenou. Když budu chtít, tak se připravím jako vždycky.

Máte zprávy, kdy by mohla začít plnohodnotná příprava, závody?

Podle toho, jak se budou uvolňovat opatření. Závody budou až na podzim, což si myslím, že je dobře, protože například závodit bez diváků nebo za nějakých omezených podmínek, se mi ani nechce. Ať začnou, až bude všechno v pořádku. To bude nejlepší.



Co jste stihla před nucenou koronavirovou pauzou nacvičit?

Měly jsme hotovou sestavu a prakticky jsme byly připravené vyjet na závody. Bohužel se tak nestalo.

Vaše trenérka Hofmannová si chválila choreografii, prý se velmi povedla. Máte podobný pocit? Můžete přiblížit, jak zhruba vypadá, na co se vaši fanoušci mohou těšit?

Choreografie se Jitce opravdu povedla. Stylem jsem to prostě já. Hudba i sestava mi neskutečně sedla a baví mě. Je opět dynamická a rychlá. A náročná.

Zastavení všech akcí a společných tréninků bylo jistě nemilé. Jak jste vše vnímala a prožívala?

Celou karanténu jsem zavřená na vesnici, kde to není tak hrozné jako třeba ve městě. Můžu chodit do lesa, chodit běhat, posilovat… Nijak zvlášť jsem se nebála. Jak říká Jan Mühlfeit (český manažer, globální stratég, kouč a mentor - pozn. autora) "respekt ano, strach ne". Když jsme se rozkoukali, tak nám Jitka posílala různé úkoly.

Takže se toho pro vás moc nezměnilo?

Vlastně dělám vše jako vždy, kromě sestavy. Udržuji se v takové formě, ze které se nebude tak obtížně vracet. Využívám možnosti, které mám.

Už jste naznačila, že máte od trenérky domácí úkoly. Jste ve spojení i s ostatními kolegyněmi, abyste měla přehled, jak se udržují ony, abyste měla inspiraci?

Jsem ve spojení s lounskými kolegyněmi, se kterými plníme Jitky úkoly. Jinak to nějak nesleduji, spíš mě třeba na instagramu děsí, jak všichni postujou videa jak neustále cvičí. Odpočiňte si taky!

Jak odloučení od kolektivu vy osobně snášíte? A jak dlouho to ještě můžete vydržet?

Často jsem kvůli škole v Praze, tak už jsem si zvykla, že cvičím i sama. A taky všechno zlý, je pro něco dobrý. Můžu svůj čas věnovat škole, ve které to v téhle situaci taky není nejlehčí. Nijak mi to nevadí.



Jak tedy probíhá vaše domácí vzdělávání?

Máme on-line přednášky a spoooooustu úkolů. Přijde mi, že musíme dělat víc, než jsme dělali dřív. Zároveň se snažím dokopat k učení se na zkoušky, které se blíží.



Nakolik vám koronavir naruší zdárné dokončení semestru?

To se uvidí. Nikdo nic neví na 100%. Nevíme, jak to bude s praxemi ani nevíme, jakou formou budou zkoušky. Takže netuším.