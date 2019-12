„V obrovské konkurenci nejlepších plavců a velkých plaveckých oddílů se naši plavci vůbec neztratili, ba naopak, dali o sobě opět výrazně vědět,“ byl spokojený šéf žateckého oddílu Jiří Karas.

Svěcená si po mistrovství Evropy drží parádní fazonu. Potvrdila ji i v Plzni, kde brala pět medailí. Získala zlato na 50 a 100 metrů motýlek, bronz na 50 a 100 metrů znak a 200 metrů motýlek. „Lucka se v současnosti připravuje v Praze, kde studuje vysokou školu,“ říká na adresu Svěcené Karas. Z dalších plavců v kategorii dospělých zaplaval osobní rekord na 50 metrů prsa Filip Mach. Jeho osobní maximum stačilo na velmi dobré 13. místo.

Parádně se předvedli v plzeňském bazénu dorostenci. Lenka Bešíková má teprve 15 let, ale už poráží i o rok starší plavkyně. V závodě na 50 metrů volným způsobem porazila všechny své soupeřky a zaslouženě získala zlato a mistrovský titul. „Bylo to příjemné překvapení, které mělo pokračování. V další silné disciplíně na 100 metrů znak Lenka opět zaplavala skvěle. V novém osobním rekordu 1:03,12 dohmátla na druhém místě za starší Matoškovou z Liberce. Poslední medaili do sbírky přidala ještě na poloviční trati, kde v nabité konkurenci opět bodovala skvělým třetím místem. Lenka je členkou české reprezentace, její vystoupení na MČR bylo fenomenální,“ zvedá Karas palec nahoru.

Kristián Balon, další žatecký talent, který v kategorii dorostu patří mezi nejrychlejší prsaře v republice, potvrdil, že se do něj naděje nevkládaly marně. „Po rozplavbách postupoval do finále z druhého místa. V boji o zlato měl trošku i smůlu, po výborném startu nakonec dohmátl na výborném, ale smolném třetím místě. Přesto má pro nás tato medaile z dorostu velkou hodnotu. Kristián se probojoval do finále také na trati 100 metrů prsa, kde vyplaval solidní sedmé místo,“ hodnotí Karas jeho výkony.

Poslední reprezentantkou Žatce byla juniorka Lucie Límová. „Ohajovala letní účast ve finále, čili postup mezi deset nejlepších z celé ČR. Toto se ji vydařilo na trati 100 metrů znak v novém rekordu. Ve finále byla desátá,“ kompletuje Karas svou zprávu.

Ondřej Holl