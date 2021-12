„Už poslední závody naznačovaly, že má Zuzka výbornou formu. To, co předvedla na vlastním mistrovství, vyrazilo mnohým dech. Svoji konkurenci na trati měřící čtyři kilometry doslova deklasovala a zvítězila s náskokem 25 sekund před druhou Danou Přikrylovou z Dukly Praha. Na svojí největší soupeřku z dráhových závodů na trati 800 metrů, Pavlu Štoudkovou z AK Olymp Brno, která skončila na čtvrtém místě, měla v cíli více než minutový náskok,“ pochvaloval si Radovan Šabata, trenér ASK Elna Počerady.