Petr Mančík svojí firmou žije. „Její nový rozjezd mě naprosto pohltil a nadchl, protože to bylo přesně to, co mě baví. Moc rád jsem vždy připravoval pro rodinu a přátele různé dobroty a říkal jsem si, že něco takového by mě naplňovalo, kdybych se tomu mohl naplno věnovat. Byla to vlastně ohromná náhoda,“ popisuje.

Na výrobu masných pochutin přitom přesedlal ze sedačky kamionu. „Nemůžu říct, že bych se tomu chtěl věnovat odjakživa. Až spíš v posledních letech, kdy jsem se oženil, narodila se nám dcera, a i proto jsem si přál být více s rodinou. Tedy mít zaměstnání s možností být každodenně doma, ne jako v kamionové dopravě, kdy jsem rodinu viděl minimálně.“

Důležitým aspektem je pro něj rovněž ekologie. Co lze recyklovat, to stoprocentně třídí. „Například nepoužíváme ani plastové obaly a zákazníci mohou po spotřebování vrátit skleničky, do kterých naše výrobky plníme.“

Být blíž zákazníkům

Své podnikání by Petr Mančík ani prací nenazýval, protože ho kouzlení s pochutinami baví. „Těžko říct, co dělám nejraději, je to zajímavá činnost od začátku do konce. Moc rád jezdím na farmářské trhy a podobné akce, kde jsem blíže k zákazníkům a těší mě jejich chvála, jak jim chutná a také to, že se vracejí.“

Na druhou stranu je to podle jeho mínění profese, do které by mladí lidé kvůli tomu, aby se uživili, nešli. Jak bývalý šofér říká, je to opravdu dřina a kdo to nebude dělat s láskou a chutí, tak to nemá smysl a nebude mu to fungovat. „Zaměstnance jsem dosud nehledal, pomáhá mi prozatím rodina. Ale už teď tuším, že to nebude jednoduché. Potřeboval bych někoho spolehlivého a pracovitého, snad budu mít štěstí,“ přeje si najít posilu.

Ukazatel dobré firmy: kvalita, nikoliv kvantita

Používání kvalitních surovin, snaha o zavádění novinek stejně jako preference kvality před kvantitou a především poctivost – to vše je podle Petra Mančíka známkou, že firma jde správným směrem. Každé ošizení je podle něj znát na chuti a kvalitě, a hrozí odchodem zákazníků. Motorem, který ho stále žene vpřed, je snaha se stále rozvíjet a zdokonalovat. Velkou výhodou je to, že ho to prostě baví i přes nespočet hodin, které denně firmě věnuje.

V nejbližší době by také rád představil novinku v podobě vegetariánských pomazánek, a to rovnou tří druhů. „Už jen doladíme pár drobností a zákazníci se můžou těšit.“

Ani pomýšlet nechce na Covid-19, který jeho firmu zasáhl celostátním lockdownem hned týden poté, co ji převzal. „Bylo to těžké období a stále to ještě není úplně dobré, ale nevzdáváme to,“ je optimistou, i když ho trápí momentálně různá vládní omezení.

Ocenění zákazníků zahřejí

Pana Mančíka vždy potěší, když se k jejich stánku na trhu ženou zákazníci, kteří nabízené dobroty už znají a přijdou si pro ně opakovaně.

„Pak máme i zákazníčka, kterým je malý syn bývalého majitele Výrobků od Zrcadla. Ten, když nás na nějaké akci vidí, tak si zaručeně několikrát přijde pro namazaný chléb s bůčkovou pomazánkou. Tu zbožňoval už když ji dělal jeho tatínek, a nám se líbí, že ji miluje i od nás,“ říká s úsměvem Petr Mančík.

Důkazem, že firma navázala na úspěchy jejího předchozího majitele, je ocenění z roku 2020, tedy krátce po převzetí Výrobků od Zrcadla. Tím je Regionální potravina Ústeckého kraje za výrobek Krůtí maso ve vlastní šťávě. Souběžně s ním získala i cenu Přemysla Oráče za výjimečnou kvalitu a chuť pro výrobek Vepřové maso od Zrcadla ve vlastní šťávě.

„Další rok získala Regionální potravinu Ústeckého kraje naše Bůčková pomazánka. Všechny naše výrobky jsou navíc certifikovány značkou Krušnohoří regionální produkt,“ doplňuje hrdý majitel s tím, že po namáhavém dni ve firmě si rád odpočine především s rodinou. A pokud je času o něco víc, rádi všichni vyrazí do přírody, na hory, na kolo či v sezoně do lesa na houby.

Dnes firma nabízí masné výrobky z krůtího, vepřového či kuřecího masa. Například Vepřové maso ve vlastní šťávě (ocenění Přemysla Oráče 2020 za výjimečnou kvalitu a chuť), Krůtí maso ve vlastní šťávě (ocenění Regionální potravina 2020), Bůčková pomazánka (ocenění Regionální potravina 2021), Trhaná krůtí masa, Kuřecí paštiky, Škvarková pomazánka, Krůtí játra a mnohé další masové dobroty. Své produkty rozváží téměř po celé České republice do farmářských obchůdků, sýráren, vinoték, pivnic a restaurací.