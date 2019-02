Okres Louny - V regionu se může opět zhoršit situace na trhu práce. Některé podniky propustily větší počet lidí. Desítky zaměstnanců odešly v říjnu z lounského Aisanu stejně jako z podbořanské Conty.

Některé průmyslové podniky v okrese Louny v současné době propouštějí. Jinde už mají rozdávání výpovědí ve velkém za sebou a personální situace je stabilizovaná.

Nábory nových zaměstnanců se ale nechystají. Vyplývá to z vyjádření Deníkem oslovených společností v okrese Louny.

Mezi firmy, které v těchto dnech propouštějí své zaměstnance, patří například Aisan v Lounech nebo Conta v Podbořanech.

Na konci října má z jedné ze dvou společností Aisanu, Aisan Industry Czech, odejít 24 zaměstnanců a firma vyrábějící součástky pro automobilový průmysl přejde ze třísměnné na dvousměnnou výrobu. „Důvodem je pokles zakázek,“ sdělil Miloš Kubelík, vedoucí výroby společnosti Aisan Industry Czech.

Propouští i společnost Conta, která v Podbořanech vyrábí ledničky. Výpověď v minulých dnech dostalo několik desítek lidí. Ve firmě je nyní třítýdenní nucená odstávka, zbylí zaměstnanci jsou doma, dostávají část platu.

„Společnost Conta propustila během října z organizačních důvodů 35 zaměstnanců. Jednalo se především o manipulační dělníky a obsluhu automatických a poloautomatických montážních linek. Přibližně dvacet bývalých zaměstnanců společnosti již úřad práce zapojil do jednotlivých aktivit projektu Restart – Louny,“ sdělil Jan Kosina z Úřadu práce v Lounech.

Někde bolestivé propouštění už proběhlo

Jiné společnosti už mají propouštění za sebou a personální situace se v nich stabilizovala. Jednou z nich je podbořanský Logit, který vyrábí vlákna zejména do koberců. „Zaměstnáváme nyní více než 230 lidí, z toho je na dělnických pozicích kolem dvou set zaměstnanců. Po snížení počtu v loňském roce zapříčiněného poklesem výroby v důsledku finanční krize jsme se letos znovu dostali na počty, které jsme měli před nástupem krize,“ sdělil Martin Chlup, ředitel Logitu. V roce 2008 byl počet zaměstnanců Logitu přibližně 210. „V současné době žádné další pracovníky nenabíráme, ale očekáváme další nárůst výroby začátkem příštího roku. Zatím nemohu říci jakým způsobem se toto navýšení odrazí v počtu zaměstnanců, neboť nyní jsou naše kapacity dostatečné,“ dodal.

Stabilizovaná je po personální stránce už také společnost IPS Alpha vyrábějící LCD monitory v průmyslové zóně Triangle, která tento měsíc změnila název na Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o. Ta počátkem roku kvůli poklesu odbytu propustila zhruba dvě stě lidí, loni to byly čtyři stovky. Z 1550 zaměstnanců v roce 2008 jich tak ze společnosti musela během dvou let odejít zhruba polovina. „Nyní máme celkem 730 zaměstnanců, z toho 642 operátorů a 88 technicko – hospodářských pracovníků. Od září máme navíc přibližně 110 agenturních zaměstnanců, kteří u nás budou pracovat zhruba do konce letošního roku na pokrytí výrobní špičky,“ sdělila Helena Suková, mluvčí společnosti. „Trh s elektronikou se vyvíjí velmi rychle, nepotýkáme se ani tak s důsledky globální krize, spíše s celosvětovým poklesem ceny televizorů.

Nicméně výroba u nás pokračuje dle plánu a žádné zásadní změny se nechystají,“ dodala. Kvůli krizi propouštěla v minulých měsících také společnost Koito, která v Žatci vyrábí světlomety do aut. Zatímco před dvěma lety zaměstnávala 546 lidí, teď je to 470. „Neočekáváme v tomto ohledu v nejbližších měsících žádné velké změny. Ozdravný proces v automobilovém průmyslu je stále velmi pomalý , tudíž očekáváme i pomalý růst,“ sdělila Andrea Gabrhelová ze společnosti Koito.