Zatímco v Praze si restauratéři podle jejich asociace stěžují kvůli omezení provozu do 22 hodin na třetinový propad příjmů, v Pardubickém kraji situace podle ankety Deníku tak otřesná zdaleka není.

Ilustrační foto

„Vadí nám to v pátek a sobotu, to o část tržeb přijdeme, ale v ostatní dny o citelný zásah nejde. Máme stejně do deseti, servírky jsou aspoň rády, že se nemusí se štamgasty dohadovat o poslední pivo a jdou o půlhodinu dřív domů,“ uvedl Martin B., šéf restaurace v Pardubicích.