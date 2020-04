Kvůli vládním opatřením proti šíření nového typu koronaviru jsou posilovny, další vnitřní sportoviště, ale také koupaliště, wellness centra a sauny od 13. března uzavřené. Od úterý mohou být znovu v provozu venkovní sportoviště pro individuální sporty nebo pro takové, kde jsou na každé straně hřiště rozděleného sítí nanejvýš dva lidé.

Průzkum společnosti Multisport ukázal, že v současném stavu 30 procentům provozovatelů sportovišť vydrží rezervy na měsíc, zhruba třetině na dva měsíce. "Zákaz pro otevření sportovních a relaxačních zařízení, který se protáhne na dva a více měsíců, může být likvidační i pro větší firmy, například provozovatele sítí několika fitness center," uvedl manažer MultiSport pro ČR Marián Škripecký.

Kromě dotací na mzdy a daňových úlev by téměř desetina provozovatelů sportovišť využila neúčelové dotace pro sektor sportu, sedm procent podnikatelů by uvítalo snadněji dostupné bezúročné půjčky, odložení a odpuštění nájmu nebo náhradu ušlého zisku.

Pomoc státu nestačí

Státní podpora pro sportoviště je podle Škripeckého naléhavá. "Ani to ale neřeší hlavní problém našich partnerů - každým dnem, kdy se svými klienty nejsou v kontaktu, o ně pomalu přichází; určitá část z nich si možná ani nebude moci dovolit sportovní a relaxační zařízení navštěvovat," řekl dále.

V odvětví sportovních a relaxačních zařízení je v ČR zaměstnáno zhruba 25 tisíc lidí. Většinou v něm působí malí a střední podnikatelé, typická firma v tomto sektoru má podle Škripeckého do deseti zaměstnanců.

Stát schválil postiženým firmám pomoc například formou kurzarbeitu, kdy kompenzuje mzdy zaměstnanců. Podnikatelé také mohli ve dvou vlnách žádat o bezúročné úvěry v programu COVID. Pro pražské podnikatele se tato podpora má spustit 20. dubna. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun. Živnostníci, kteří se starají o děti kvůli zavřeným školám, mají nárok na ošetřovné. Schválen pro ně byl také jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzace dopadů krize související s koronavirem. Daňové přiznání k dani z příjmu je možné podat a uhradit bez sankce do 1. července, tedy o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Finanční rezervy sportovišť při úplném uzavření

Rezerva na 14 až 30 dní 30 % sportovišť Rezerva na 31 až 60 dní 34 % sportovišť Rezerva na 61 až 90 dní 26 % sportovišť Rezerva na 91 až 120 dní 6 % sportovišť Rezerva na 121 až 365 dní 4 % sportovišť

Zdroj: MultiSport Benefit