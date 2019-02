Louny - Do světa vyjede brzy nová lokomotiva, postavená v Lounech. Určena je pro železnice v Německu. Má symbolický a zajímavý název: Legios General.

Tyto lokomotivy se mají vyrábět v lounském Lostru | Foto: Voith

Zahájení výroby nových lokomotiv v lounských strojírnách Legios už je zřejmě na spadnutí.

Vůbec první lokomotiva, která se v Lounech vyrobí, ponese hrdý název Legios General. Má za sebou už prezentaci na několika veletrzích, například na loňských ostravských Czech Raildays, později také na největší světové přehlídce železniční techniky InnoTrans 2010 v Berlíně.

První kusy měly podle původních informací z lounského podniku vyjet už v prvním čtvrtletí letošního roku. Zatím se tak nestalo. Tomáš Jelínek, mediální zástupce Legiosu, nicméně na opakovaný dotaz Deníku sdělil, že ohlášená výroba lokomotiv pokračuje podle plánu. Jaký ale tento plán je, blíže neupřesnil.

Na veřejnost pronikly neoficiální cestou informace, že se General nebude vyrábět v Lounech a že Legios vyjednává o prostorách v jiných místech po celé ČR. Důvodem měla být, kromě jiného, nedostatečná kapacita lounského areálu. Tomáš Jelínek to ale odmítl s tím, že jde o fámy. „V lounském areálu Legiosu byla právě dostavěna nová výrobní hala, v níž bude probíhat jejich finální montáž. Celý areál má 24 hektarů a kvůli lokomotivám nebude třeba ani omezovat výrobu nákladních vagonů, jež jsou pro Legios dál hlavní prioritou. Během posledních tří let se Legios vypracoval na největšího evropského výrobce nákladních vagonů,“ uvedl.

Legios bude nákladní diesel–hydraulickou lokomotivu pod názvem General vyrábět v licenci německé společnosti Voith. Se svými sto třiceti tunami a výkonem 2750 kilowattů bude vůbec nejsilnější dieselovou lokomotivou, která se kdy na českém území vyráběla. Podle ČTK by měla cena jednoho stroje dosáhnout až 100 milionů korun. Voith by měl do Loun dodávat pouze motory a převodovky, zbytek vyrobí a sestaví pracovníci Legiosu. Za tímto účelem už také proběhlo zaškolení a zácvik strojvedoucích, opravářských týmů a techniků.