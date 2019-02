Žatecko - Příští rok počítá korejský investor s náborem první vlny zaměstnanců, u Žatce bude vyrábět pneumatiky.

Vizualizace leteckého pohledu na továrnu Nexen Tire v průmyslové zóně Triangle u Žatce | Foto: reprofoto

Jihokorejská společnost Nexen začne svou továrnu na výrobu pneumatik stavět v průmyslové zóně Triangle příští měsíc. Ve čtvrtek 1. října je v plánu slavnostní zahájení stavby.

„Položení základního kamene továrny chápeme jako oficiální zahájení všech přípravných prací. Zároveň to je jasný signál směrem k vládě ČR, regionálním partnerům a našim potenciálním zaměstnancům, že projekt továrny v zóně Triangle je pro Nexen Tire prioritou," uvedl Petr Pospíšil, manažer společnosti Nexen Tire.

Do konce letošního roku začnou podle jeho slov přípravné práce, jakmile Nexen získá všechna potřebná povolení, rozeběhne se stavba vlastní továrny. To je v plánu v průběhu první poloviny příštího roku. „Stavba továrny bude pravděpodobně dokončena na přelomu let 2017 a 2018, start produkce plánujeme na druhé čtvrtletí 2018," vypočetl Petr Pospíšil.

Start výroby je v plánu v roce 2018

V době spuštění výroby bude v závodu podle Pospíšila pracovat přibližně 200 až 300 lidí. „V roce 2020 počítáme již s tisícovkou zaměstnanců a během šesti let od zahájení výroby budeme zaměstnávat až 1500 lidí," sdělil manažer. Nejvíce podle něj bude firma potřebovat lidi na pozici operátor. Zaměstnance bude Nexen nabírat v několika vlnách prostřednictvím proplácených školicích programů, první z nich by se měl uskutečnit na konci roku 2016.

Ve výrobě má pracovat 1 200 lidí, další tři stovky v administrativě. Projektovaná výrobní kapacita závodu společnosti Nexen má být přes 30 tisíc kusů pneumatik denně, tedy zhruba 11 milionů za rok.

Korejci chtějí investovat 22 miliard

Hlavní tovární hala s rozměry 732 x 142 metrů se bude rozkládat na ploše 100 tisíc metrů čtverečných, tedy zhruba na ploše 15 fotbalových hřišť dohromady. Hlavní tovární hala bude vysoká 15 metrů, kolem ní vznikne kancelářská budova, jídelna, centrum výzkumu a vývoje, kotelna, provozní budovy či sklady surovin. Areál společnosti Nexen v zóně Triangle se bude nacházet ve středu zóny na pozemku o rozloze 65 hektarů.

Obří továrna má vyrábět pneumatiky pro osobní a lehká nákladní auta, jejich odbyt se předpokládá v tuzemsku (převážně automobilka Škoda), hlavně ale v zahraničí (zejména v sousedním Německu).

Jihokorejská firma podle českých úřadů investuje do stavby přes 22 miliard korun. Česko naopak plánuje podpořit výstavbu nové továrny na pneumatiky investiční pobídkou v celkové výši 116,8 milionu eur (přes 3,2 miliardy korun). Tato suma sestává z přímé dotace ve výši 39,7 milionu eur (přes miliardu korun), z příspěvku na vytvoření pracovních míst ve výši 10,1 milionu eur (asi 272 milionů korun) a z daňových úlev a zvýhodněné ceny pozemku vyčíslených přibližně na 67 milionů eur (cca 1,8 miliardy korun).

Nexen zvažoval, že investici umístí do jedné ze zemí střední Evropy v Maďarsku, Polsku, Slovensku nebo České republice. Rozhodnutí o realizaci projektu v ČR bylo ovlivněno především možností získat investiční pobídky.

Kromě strategické zóny Triangle Korejci zvažovali další průmyslové zóny, jako je Mošnov u Ostravy nebo Klášterec nad Ohří.