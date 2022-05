S mírnou nervozitou pozoruje Radek Středa z restaurace NáPlavka v Hradci Králové, jak dělníci sundávají lešení z nedalekých garáží. Teprve po odstranění trubek se může pustit do přípravy předzahrádky. Má však smíšené pocity. Zatímco v minulých dvou letech tamní magistrát odpustil restauracím poplatky za zábory, nyní se vše vrací do starých kolejí a provozovatelé je musí opět platit. „Ty dva roky nám velmi pomohly, ale s covidem to neskončilo, teď všichni jedeme na vlně inflace a ještě jeden rok by se nám hodil,“ míní Středa, který městu za sezonu zaplatí zhruba sedmdesát tisíc. „V současné době, kdy obracíme každou korunu a bojujeme o přežití, to není málo,“ uvedl Středa.