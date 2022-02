Lidé opustí své dosavadní zaměstnavatele i kvůli tomu, že je manažeři v dobách lockdownu nechávali bezprizorní a lidé ztratili smysl pracovat pro takovou firmu. V novém díle Byznys kafe s VLM na to upozorňuje Petr Skondrojanis, zkušený odborník, který už 25 let radí manažerům a šéfům tuzemských i mezinárodních společností, jak budovat dobrou firemní kulturu a vztahy uvnitř firem.

„Pořád jsem pomyslně na ulici - s vyhrnutými rukávy. Nejvíce se o firmě dozvím, když si začnu povídat s řadovými zaměstnanci, udělám si několik desítek rozhovorů, a pak s tím konfrontuji manažery. Buďto to ustojí, nebo ne,“ popisuje Skondrojanis, mimo jiné zakladatelem výběrového pracovního portálu Cocuma.

VIDEO: Poradíme vám, jak získat peníze na start podnikání či na rozvoj firmy

Dva roky pandemie prověřily chování tuzemských majitelů firem, ředitelů a manažerů obecně. Mimo jiné se jejich chování v krizi odráží v tom, zda se nyní lidé chtějí či nechtějí vrátit zpět do kanceláří a zapojit se aktivně do chodu firem.

„Zažil jsem dva extrémy. Na jedné straně majitele firmy, který si myslel, že přichází apokalypsa, vzal manželku a odjeli na chalupu do lesů a společnost nechal bezprizorní. Jakmile se ale ukázalo, že žádná apokalypsa nehrozí a on se vrátil, tak už pro něj lidé pracovat nechtějí. Nechal je na holičkách a oni to vědí. Proti tomu manažer další firmy začal v lockdownu, kdy firmě drasticky padaly obraty o 90 procent, natáčet minutová videa zaměstnancům, která každé den ráno odesílal a říkal kolegům, co přesně se děje, jak mají fungovat a povzbuzoval je. Když lockdown skončil, neměl problém s návratem lidí do kanceláří, protože v krizi lidé zjistili, že o ně má zájem,“ popisuje Skondrojanis v novém díle Byznys kafe s VLM.

Vztahy na pracovišti

„Všem HR manažerům doporučuji, aby jednou měsíčně měli takzvaný prokrastinační den. Aby aspoň jednou měsíčně nedělali běžnou agendu, ale šli mezi lidi ve firmě a jen s nimi byli,“ nabádá odborník.

„Věřím na jednoduché heslo, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tedy jak na zaměstnance „voláte“, tak se vám to vrátí. Když se k nim chováte s respektem, nebudou mít problém vám vyjít vstříc v situaci, kdy po nich budete chtít něco nad rámec běžné činnosti. Když budete mít zaměstnance jen jako číslo na visačce, tak není důvod, proč by vám do firmy měli přinášet nějaký vklad nebo se vrátit do kanceláří z home officů,“ zdůrazňuje Skondrojanis.

Poradna pro živnostníky: Mám nárok na kompenzaci, když neplatím nemocenské?

„Prostě buďto vztahy na pracoviště budujete, nebo je nemáte. Ale pak po těch lidech vlastně nemůžete chtít nic navíc. Až se stabilizuje covidová situace a lidé přestanou mít obavy o krach zaměstnavatelů, jsem přesvědčen, že tak čtvrtina pracovního trhu se pohne. A obzvlášť lidé v korporátních strukturách, kteří přes pandemii zůstali doma bezprizorní, budou chtít změnit práci,“ předvídá odborník.