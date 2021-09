Hořet začalo krátce po poledni, následně hasiči zajišťují a uklízejí místo karambolu. "Tři jednotky hasičů likvidují požár kamionu na dálnici D7 u Tatinné. Dálnice ve směru na Chomutov je po dobu zásahu uzavřena," informovali hasiči na svém twitterovém účtu. Silnice má být podle informací policie uzavřena do odpoledních hodin. Příčiny požáru jsou předmětem vyšetřování.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.