Ohořelé dřevěné trámy, na nich visící zohýbané začouzené okapy, kousek vnější stěny z OSB desky, betonový základ. To je vše, co zbylo z chatky v zahrádkářské kolonii na okraji Postoloprt.

V noci na středu 8. května tam došlo k tragédii, při požáru uhořela matka se šestiletým chlapcem. Oheň byl tak silný, že značně poničil sousední, mnohem větší chatku. Ovocné stromy, rybíz, květiny a další rostliny jsou opálené v okruhu deseti metrů.

Proč k požáru došlo, nyní vyšetřují hasiči a policisté. Muž, který měl chatku v zahrádkářské kolonií za postoloprtskou čističkou odpadních vod pronajatou, v ní bydlel tři roky. Na přelomu dubna a května se za ním přistěhovala žena se svým synem. Podle názoru sousedů zahrádkářů si zřejmě chtěli v chladné noci přitopit.

„Muž si pořád stěžoval, že je mu v chatce zima. Měl tam spoustu haraburdí, co našel u popelnic. Navíc se všude kolem válela spousta PET lahví, co u chatky hromadil. Když to chytlo, musel to být velký žár,“ řekla Deníku jedna ze sousedek.

Jakmile začalo v chatce hořet, muž z ní podle výpovědí dalších sousedů vyběhl a sháněl pomoc. Než se podařilo zavolat hasiče, bylo pozdě.

Hasiči bojovali tři hodiny

„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Loun a místní dobrovolná jednotka. Když přijeli, požár chatky byl v plném rozsahu. Hasiči nasadili tři vodní proudy a zabránili rozšíření ohně na další chatku,“ popsal zásah mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Úplně zlikvidovat požár se jim podařilo po třech hodinách. Přivolaní záchranáři už ženě a dítěti pomoct nemohli.

„Moc jsem ženu neznala, byla tu krátce a navíc pořád zavřená v chatce. To děcko si před ní občas hrálo, sousedi mu přinesli pytel hraček, co jim zůstaly po jejich dětech. Když jejich těla nakládali do pohřebního auta, byl to hrozný pohled. Brečela jsem. Je to velká tragédie,“ svěřila se starší žena ze sousedství.

Muž patří k postoloprtským bezdomovcům, odkud žena s dítětem přišla, místní nevědí. „Ženu s dítětem neznám, z Postoloprt nebyli,“ sdělil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

Příčina požáru zatím není jasná. Policie a vyšetřovatel hasičů místo prohledávali celou středu. Přivezli i psy vycvičené na hledání akcelerantů hoření. „Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví neodborná manipulace s otevřeným ohněm,“ řekla policejní mluvčí Alena Bartošová. „Bude provedena soudní pitva obou těl, ta určí přesnou příčinu úmrtí,“ dodala. V Postoloprtech to není první případ z poslední doby, kdy při požáru zahradní chatky někdo uhořel. V polovině února roku 2017 zemřel v ohni místní muž v jiné zahrádkářské lokalitě.