Díky rychlému zákroku hasičů ani v jednom z případů nedošlo k žádné větší škodě na majetku či zranění. Jednání nepozorných majitelů zahrad policisté ve dvou případech vyřešili uložením blokových pokut.

V neděli 13. března odpoledne například hořel travní porost v Očihovci. Oheň zasáhl větší plochu, na jeho likvidaci se podíleli hasiči z Podbořan, Očihova a Kryr. Rozsáhlý požár trávy vznikl v sobotu odpoledne v Malměřicích, oheň na ploše 200 krát 100 metrů uhasily jednotky z Podbořan, Lubence, Jesenice a Kryr.

Nejčerstvější případ je starý jen několik hodin. Deset jednotek hasičů vyjelo v pondělí 14. března k požáru trávy a lesního porostu u obce Petrohrad. "Hoří na ploše minimálně 300 krát 300 metrů ve špatně přístupném terénu. K hašení špatně přístupných míst bude použit vrtulník," informoval Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zhruba hodinu po pondělním poledni.

Kvůli tomuto požáru musela být dočasně uzavřena komunikace z Petrohradu směrem na Stebno. Podle odhadů Policie ČR by se měla dopravní situace na místě vrátit do normálu nejpozději do 15.25 hodin.

Lidé by měli při pálení biologického materiálu dodržovat pravidla a vyvarovat se plošnému vypalování staré trávy. To je zákonem o požární ochraně zakázáno pod pokutou až 25 tisíc korun. „Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží,“ informovali hasiči.