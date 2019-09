Velká kouřová vlečka z požáru zahalila část nebe. Živel, se kterým hasiči bojovali tři dny. Za pár dní to bude rok od požáru haly v areálu skládky Celio mezi Mostem a Litvínovem. Oheň vzplál v hale výrobního centra pro třídění a mechanickou úpravu odpadu ve středu 19. září 2018 odpoledne. Přidal se tak k 350 dalším, u kterých loni na Mostecku zasahovali hasiči.

Prvenství v tomto žebříčku patří Děčínsku, kde oheň zuřil v 412 případech, druhá příčka patří Ústecku s 399 registrovanými zásahy hasičů a třetí je Teplicko, kde hořelo celkem 384krát.

Tak před rokem hořela skládka u Litvínova:

Ústecký kraj je na předních příčkách mezi kraji s nejvyšším meziročním nárůstem požárů. „A drží pomyslné druhé místo mezi kraji v celkovém počtu požárů za rok 2018,“ řekl Michal Hoblík z agentury Aspen.

Počet požárů v kraji (2018)



Děčínsko 412

Ústecko 399

Teplicko 384

Mostecko 351

Chomutovsko 321

Litoměřicko 303

Lounsko 247



Zdroj: HZS ÚK

Hasiči loni v kraji zasahovali u 2417 požárů, což bylo o 47 % více než v předchozím roce. Na celkovém počtu požárů v ČR se Ústecký kraj loni podílel 12 % a tento podíl byl mezi kraji druhý nejvyšší. Prvenství patří Středočeskému kraji s 3231 případy. Nejméně ohňů 738 loni zaznamenali v Karlovarském kraji. Za častějšími výjezdy hasičů může zejména dlouhotrvající sucho.

Prvenství v počtu požárů na tisíc obyvatel drží kraj už několik let. Nejpostiženějšími městy v počtu požárů na tisíc obyvatel byly Ústí nad Labem, Děčín a Most. Důvod? „Je to dáno sociálně ekonomickou skladbou obyvatelstva,“ vysvětlil Milan Rudolf z HZS Ústeckého kraje s tím, že se na vysokém počtu podílejí hlavně drobné požáry, zejména v panelové zástavbě.

„Na Mostecku a Ústecku jsou často zapalovány zvonky u vchodů nebo hoří elektrické rozvodny, ve výtahových šachtách, ve sklepech a na chodbách domů. Venku to jsou požáry ve křoví, zapalování nepotřebného nábytku a vypalování kabelů. Na Děčínsku to potom je rozdělávání otevřených ohňů v přírodě,“ doplnil Rudolf.

Požáry v Ústeckém kraji mají na svědomí také meziročně více zraněných osob, kterých bylo loni celkem 133, což je o 22 více než v předchozím roce. Počet zraněných na severu tak byl nejvyšší za posledních 22 let. V důsledku požáru zemřelo celkem sedm lidí.

S financováním hasičům pomáhá program IROP. „Evropská unie podpořila v programu IROP jak hasičský záchranný sbor v našem kraji, tak i dílčí jednotky sboru dobrovolných hasičů. Prostředky jdou nejen na vybavení technikou, ale i na opravy, úpravy a výstavbu hasičských zbrojnic nebo vzdělávací a výcviková střediska. Celkem z programu IROP hasiči obdrží do konce roku 2020 necelých 220 milionů korun,“ popsal ředitel územního odboru Centra pro regionální rozvoj Viktor Kruml.