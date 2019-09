Svět pohádek jí učaroval. Ráda se na ně dívá v televizi a ještě raději vymýšlí příběhy s dobrým koncem pro svoji dceru Viktorku.

Martina Baranová z Duchcova. | Foto: Soukromý archiv Baranové

Skrze loutkové divadélko baví i ostatní děti. S maňásky vystupuje po školkách, dětských klubech či nákupních centrech. „Dětský smích a radost je to nejkrásnější, co člověk může zažít, a to platí jak doma, tak v mé práci,“ říká 32letá tmavovláska Martina Baranová z Duchcova. S divadélkem jezdí už čtyři roky. Narazit na jejich představení můžete ve Středočeském, Ústeckém i Karlovarském kraji.