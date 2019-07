Starousedlíci z ústeckého sídliště Bukov si možná budou pamatovat: Nejprve to byly jesle propojené se školkou, později tam byla hospoda (ul. Kosmonautů čp. 1.) Prvního dubna před pravou částí budovy stál dav zvědavců, mladá dvojice Nela a Vít tam slavnostně otvírali svou Krafárnu. V pátek 28. června tam zase bylo plno. Školáci ukazovali vysvědčení a odcházeli se zmrzlinou.

„Vždycky jsem snila o malé kavárničce se zahradou, kde by si dávaly dostaveníčko mladé maminky, domácí limonáda osvěžila školáky a ovocný dortík udělal radost těm dříve narozeným,“ vypráví Nela, která vystudovala hotelovou školu v Teplicích.

„Dlouho jsem s přítelem Vítkem hledala vhodný objekt, nakonec padla volba na bývalou hospodu na Bukově,“ dodala.

Zpracovali první návrhy. Na papíru to vypadalo jednoduše. Následovalo vyklizení prostor, to byl úkol Vítka. Všechno se muselo oškrábat na cihlu, několikrát stěny natírali různými roztoky, aby zmizel zápach po nikotinu. Hodně si udělali sami, někdy pomáhala rodina a kamarádi. Pouze obklady na WC jim dělala odborná firma.

V provozu je kavárnička tři měsíce. „Kdybych věděl, co to všechno obnáší, měl bych k přestavbě větší respekt. Stále nejsme spokojeni, je tu moc a moc práce. Do trolejbusů jsme zadali reklamu, chtěli bychom tu dělal malé akce, možná i s hudbou. Základní logo jsem vymyslel já, na to jsem hrdý,“ bušil se do hrudi ekonom Vítek.

Jejich společným sloganem je: „Nemusí pršet, jen když se krafe.“ Nad kávou či dobrým vínem se má především povídat, útulný prostor k tomu přímo vybízí, proto ty květiny, tapety, polštáře.

„Máme tu dětský koutek, zajímavý nápojový lístek, zdravou kuchyni, hezké brigádnice. V tom vedru je zájem o zmrzlinové poháry a míchané nápoje. Doporučuji „ KRAFÁK „ (malibu, ananasový juice, kokosový sirup, led),“ usmívala se Nela.

Otevřeno je každý den do 20 hodin.

Miroslav Vlach