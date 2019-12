Své o tom ví Jožin Guriš ze Štětí, který stál za zrodem Dílničky, která vyrábí originální minibary. Někdy prostě stačí mít dobrý nápad a začít na něm tvrdě pracovat.

Dílnička je součástí firmy VMJ, která funguje od roku 2004 jako lakovna. Plnohodnotnou odnoží se ale Dílnička stala až letos, kdy firma přijala soustružníka Pavla a také nakoupila dílenské a obráběcí stroje. Ve firmě je nás devět, ale dílna je královstvím Pavla, nicméně ruku k dílu přidávají všichni podle práce. Já osobně jsem se k firmě dostal při stěhování v roce 2014, kdy jsem neúspěšně skončil na vysoké škole a rodinná firma byla mými zadními vrátky. Jako člověk, který má vystudované gymnázium, tedy školu bez zaměření, jsem nic neuměl a musel jsem si projít celým procesem výroby v lakovně. Později jsem si dodělal kurz korozního technologa a firma mě začala využívat na výjezdy, pro práce mimo náš areál.

A pak přišel pro naši firmu šok. Onemocněl náš šéf, zakladatel firmy a především táta. Na mě pak bylo, abych začal pracovat na jeho pozici. Tudíž jsem byl víc ve firmě a mohl jsem víc přemýšlet, jak zajistit Dílničce práci. Nejprve jsem zkusil objet známé po firmách, ale to moc nepomohlo. Nakonec jsem si vzpomněl na projekt, který jsem chtěl kdysi rozjet, ale neměl jsem na to dost šikovné ruce. Ale najednou tu byl Pavel, který umí prakticky všechno, a tak jsem s nápadem na minibary šel za Martinem, spolumajitelem firmy, který projekt posvětil. Prakticky to zpočátku byla spíše taková sranda, která by mohla zaujmout pár lidí s tím, že by měl Pavel částečně zajištěnou práci, která by ho uživila.

Našli jsme pár vzorů na internetu a pomalu jsme je začali upravovat podle našich představ. Zpočátku jsme několik kusů dělali několikrát, než jsme vymysleli optimální řešení, ale po čase si to sedlo a nyní vyrábíme asi devět variant, které každým dílem zdokonalujeme. Samotná výroba dnes prakticky zabere jen pár hodin. Časově náročné je sehnat materiál, ze kterého se minibary vyrábějí. Proto tak často objíždím sběrné dvory, šroťáky či prohlížím internet a hledám vhodný materiál. Díky šikovným rukám Pavla, mé představivosti a kouzlům našich lakýrníků a přípravářů, můžeme vyrobit minibary přímo na míru ať už po obsahové stránce, či po stránce vizuální. Jistě, existují hranice, které máme, ale i ty se snažíme překonat.

Tím, že jsme rozjeli propagaci na sociálních sítích, se naše výrobky rychle dostaly do okolí a vlastně i do celé republiky. Lidé mají o originální dárky zájem, hlavně před Vánocemi. Do příštího roku bychom chtěli v Dílničce udržet kvalitu našich minibarů a rozjet pár dalších výrobků, které budou uvedeny k objednání podle ročního období. Ale již dnes můžu prozradit například projekt originálních koloběžek, které bych chtěl vyrábět ze starých kol, takže prakticky udržíme trend a můžeme dát starým věcem nový vzhled.