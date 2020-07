Skutečnost, že se zotavuje z onemocnění covid-19 a zároveň z rozchodu s britsko-argentinským hercem Benem Curou, zmínila sama na svých sociálních sítích. Čtyřicetiletá kráska zároveň vyzvala fanoušky, aby pandemii nepodceňovali a chránili sebe i své blízké. „Měla jsem horečku a závratě. Týden jsem se cítila bídně a strávila jsem většinu času v posteli. Druhý týden byla horečka pryč, ale měla jsem kašel a byla jsem unavená. Teď už se cítím naprosto v pořádku,“ uvedla Olga Kurylenko, která je jednou z filmových hvězd, jež své nakažení veřejně potvrdily. Prvními byli Tom Hanks s manželkou Ritou Wilson.

Představitelka Bond girl z filmu Quantum of Solace zároveň uvedla, že využila čas, kdy byla zavřená doma, k přemýšlení o spoustě věcí. „Strávila jsem jej se synem a zároveň jsem si v duchu rekapitulovala život,“ říká s tím, že ji jen několik dnů předtím, než onemocněla, opustil o devět let mladší partner Ben Cura. Herce, syna operního pěvce Josého Cury, poznala v roce 2016 během natáčení snímku Gun Shy – Hrdina náhodou. Před ním žila s britským novinářem a spisovatelem Maxem Benitzem, s nímž má čtyřapůlletého syna Alexandera. Za rozchodem stálo podle všeho pracovní nasazení obou partnerů, kvůli němuž se téměř nevídali.

Ona sama se v posledních dvou letech po pracovní stránce opravdu nešetřila. Objevila se v desítce filmů včetně komedie Johnny English znovu zasahuje s Rowanem Atkinsonem nebo v dobrodružné komedii režiséra Terryho Gilliama Muž, který zabil Dona Quijota.

Na bondovku jsem hrdá

Ačkoli nemá o role nouzi, spousta těch vysněných se jí vyhýbá. Zálusk si dělala například na Wonder Woman, kterou jí „sebrala“ Gal Gadot. „Dostala jsem se při castinzích až do poslední trojice, z níž se nakonec vybíralo. Mám z takových velkých konkurzů pokaždé obrovské nervy. Stejné to bylo s Quantum of Solace. Není to nic příjemného,“ říká Olga Kurylenko, která se shodou okolností o postavu Camille v bondovce před lety poprala také s Gal Gadot. Tehdy měla ovšem větší štěstí ona.

„O roli ve filmu Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti jsem od začátku spíš pochybovala, ale riskla jsem to. S Benem Affleckem jsem hrála už v jiném filmu, takže by bylo docela bizarní, kdyby po mně sáhl znovu. Protentokrát to nevyšlo, ale svět se mi kvůli tomu rozhodně nezhroutil. Člověk prostě nemůže mít všechno,“ krčí rameny herečka, která za své dva největší úspěchy považuje filmy Nevědomí, akční sci-fi, v němž se objevila po boku Toma Cruise, Morgana Freemana a Nikolaje Costera-Waldaua, a zmíněné Quantum of Solace, v němž vedle Daniela Craiga ztvárnila Bond girl.

Na výkon v bondovce z roku 2008 je náležitě hrdá – musela se kvůli ní naučit boxovat, zacházet se zbraní či skákat s padákem. Stejně tak to dělali její ukrajinští fanoušci. Nikoli však ruští komunisté. Ti v době uvedení snímku do kin označili její účast na natáčení za hanebnost a pošlapávání kořenů. Objevila se podle nich totiž po boku Jamese Bonda, tedy muže, který pracoval pod vedením Margaret Thatcher a Ronalda Reagana na zničení SSSR. „Sovětský svaz tě vychoval, pečoval o tebe a vedl tě ke svobodě, ale nikdo neočekával, že spácháš tento hanebný čin intelektuální a morální zrady,“ vzkázali před lety komunisté z Petrohradu herečce.

Showbyznys je plný přetvářky

Svoji rodnou zemi a vůbec všechny postsovětské státy v rozhovorech – i kvůli podobným výpadům – nešetří. Vyrůstala na Ukrajině a později v Moskvě s matkou a babičkou v bytě, který často sdílely se zbytkem rodiny. Jak sama říká, měly obrovské štěstí, že nehladověly, jako spousta jiných lidí. „Jedly jsme nejčastěji kapustu a brambory,“ vzpomíná na doby, kdy se v ní probudilo silné feministické cítění.

„Nedokážu si představit, že bych byla v životě na někom závislá. Většinou to znamená, že se nemůžete sami rozhodovat. V Rusku, a teď myslím všechny postsovětské země, jsou lidé přesvědčení, že žena sama nemůže dosáhnout úspěchu ani vydělat pořádné peníze, jedině snad když se provdá za bohatého muže. To mě odmalička tak štvalo, že jsem se tomu musela prostě vzepřít, vydělat si sama a být nezávislá. Nikdy jsem se kvůli penězům ani nevdávala,“ říká dvakrát rozvedená filmová hvězda.

Narodila se ve stotisícovém Berďansku na východě Ukrajiny a s herectvím koketovala odmalička. Nejprve se ale proslavila jako modelka, když ji náhodně už ve třinácti objevil hledač tváří. Kvůli kariéře odešla v šestnácti do Paříže. Když se jí novináři nedávno zeptali, co by poradila dnešním mladým dívkám toužícím po úspěchu před kamerou, rázně odpověděla, aby dělaly všechno podle sebe, nikoho neposlouchaly, a hlavně nikomu nevěřily.

„Showbyznys je plný přetvářky. Od prvního okamžiku, co do něj vstoupíte, vám budou mazat med kolem pusy a slibovat hory doly. Většinou ale z prachsprosté vypočítavosti, protože čekají, že za to něco dostanou nebo že z toho budou mít užitek především oni. Já jsem se zasloužila o všechno sama. Nemám přátele na vysokých pozicích. Když jsem vyrazila do světa, nikde jsem nikoho neznala, jen jsem věděla, čeho chci dosáhnout. Nemohla bych se dnes na sebe podívat do zrcadla, kdybych se dostala k modelingu a herectví nepoctivou cestou,“ tvrdí Olga Kurylenko, kterou prý v kariéře od začátku brzdí stydlivost.

Olga Kurylenko

Narodila se 14. listopadu 1979 a cestu k úspěchu si vyšlapávala nejprve přes tanec, později to vzala přes přehlídková mola. Do světa modelek vstoupila už ve třinácti. Že má tvář lahodící nejen fotoaparátu, ale i kameře, odhalil v roce 2003 tým, který natáčel pro zpěváka Seala videoklip ke skladbě Love’s Divine. Pak se objevila ve čtyřech menších filmových rolích včetně romantické skládačky Paříži, miluji Tě, než přišly ty průlomové – v Hitmanovi a Quantum of Solace. Vidět jsme ji mohli také v Perfektním dnu či komedii Ztratili jsme Stalina.