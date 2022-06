Psala, nebo píšete si i deník?

Jen když jsem byla malá.

Když spolupracujete na scénáři, představujete si v nějaké postavě sebe a přemýšlíte nad tím, jak byste to zahrála?

Představuju si v tu chvíli, jak bych zahrála všechny postavy. Tím se na ně napojuju a snažím se jim dát co největší barevnost.

Film Hranice lásky by měl pojednávat o polyamorních vztazích, což je teď v mnoha diskuzích velké téma. Jak je vnímáte?

Když jsme s Tomášem film začali psát, oba jsme byli jednoznačně proti. Tím ale, jak jsme to odsuzovali, byl scénář hrozně plochý. Museli jsme se o to začít opravdu zajímat a otevřít se té možnosti, abychom o tom mohli udělat film. Po zkušenosti s psaním a natáčením příběhu už vím, že to jednoznačně není pro mě. Ale absolutně respektuju každého cestu. Já bych na to nicméně neměla.

Jaký nový film, seriál či divadlo vás teď čeká?

Teď mě čeká jedno natáčení, ale povím vám o něm, až bude čas. (smích)

Šla byste do nějakého filmu jenom kvůli penězům?

V momentě, kdy bych byla v úzkých, dlouho nic netočila, tak bych asi své hranice posunula, mohlo by se to stát. Zároveň mám ráda, když už to člověk udělá, tak by si za tím měl stát. Říct si pro sebe: „Udělal jsem to, vzal si za to peníze, tak si za tím stojím.“ Stydět se potom a vůbec to nepropagovat, mi přijde hrozně pokrytecký. I kdyby to mělo být blbý, přijmout za to odpovědnost.

Chyby je také důležité dělat, učíme se z nich. Takové to, že lidi si vezmou peníze a pak na to nadávají, je mi míň sympatické, než kdyby se za to postavili, řekli, že to udělali kvůli penězům, a i když výsledek není nejlepší, udělali maximum, co mohli. Stalo se, jedeme dál. Tím, jak nikdy nevíme, co budeme dělat, se snadno můžeme dostat do situace, že ty peníze nemáme. Tak to je.

Máte sama pro sebe stanovenou nějakou metu, kam byste jako herečka chtěla dojít?

Mám. Hlavně mám tvůrce, se kterými bych se chtěla pracovně potkat. Chtěla bych hrát také v cizích jazycích a v cizích zemích, a hlavně bych chtěla dál pokračovat ve svých projektech a ve svých námětech.

Spousta zahraničních herců touží po Oscarovi, někteří čeští herci zase po Českém lvu. Máte podobné touhy, nebo pro vás taková ocenění nejsou tolik důležitá?

Jsou a nejsou. Neznamenají vlastně tolik, kromě vědomí, že si vaší práce někdo z branže všiml a ocenil ji. Vlastně to znamená, že jdete dobrým směrem. Ale zároveň nedostat cenu neznamená, že jdete směrem špatným. (smích) Takže s těma cenama to vlastně mám tak, že určitě potěší, ale nepřikládám jim až takovou váhu.

Svou kariéru máte skvěle rozjetou, dokážete si představit jít na mateřskou a vůbec netočit? Nebo víte, že tohle určitě nenastane a pracovat budete i s miminkem?

Dokážu si představit cokoli. Věřte mi, že můj život už prošel takovýma kolotočema, že jsem se naučila si tu horskou dráhu užívat. Nějak to dopadne. A život máme jen jeden, takže snažit se všechno plánovat a dělat správně je vlastně strašná škoda. Takže nevím nic, ale nestresuju se tím a počkám, až ta situace nastane.