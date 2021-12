Zdroj: DeníkCo vše najdete ve speciálu Deníku?

· Jak dobře najít dodavatele energií a jak neudělat chybu v nové smlouvě

· Co radí specialista na energie

· Příběhy obyčejných lidí, kteří naletěli Bohemia Energy

· Kde v domě či bytě ušetřit za energie

· Jak na zateplování a zelenou úsporám

· Jsou kamna řešením? A co pevná paliva?

· Jak neprojíst výplatu

· Jak si poradit s hypotékou nebo úvěrem

· Proč chyběl adBlue, jak si poradil s drahou dopravou

· Zdražování v historii a trochu nevážně

· Rozhovor: Kdy to všechno skončí aneb světlo na konci tunelu

Na co lze získat podporu?

Na nový kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla, jimiž nahradí původní zastaralý kotel 1. nebo 2. emisní třídy.

Kde mohou zájemci žádat?

Od začátku roku 2022 na krajském úřadě, kde se jim dostane i odborného poradenství.

Uhlí, nebo dřevo? Hlavní je vyměnit topeniště za moderní

Co je třeba doložit k žádosti?

Kromě formuláře žádosti je třeba předložit doklad o tom, že původní zdroj tepla nesplňoval nové předpisy, doklad o vlastnickém vztahu k nemovitosti a fotodokumentaci dosavadního kotle a komínu.

Co je třeba doložit po výměně kotle?

Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, protokol o revizi spalinové cesty, zprávu o montáži, potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle a účetní doklady.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Kdo o ni může žádat?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co lze dostat podporu a v jaké výši?

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. či 2. emisní třídy, krbu či krbových kamen nebo elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Žadatel může dostat až 50 procent výdajů.

Výše maximálního příspěvku

Najdete v přiložené infografice

Jak na dotace, kotle a zelenou úsporámZdroj: Jiří Janda

Co je potřeba doložit k žádosti?

Formulář žádosti o podporu, doklad o kontrole technického stavu původního zdroje tepla a o tom, že jej bylo třeba vyměnit, doklady o vlastnickém vztahu k nemovitosti a fotodokumentace dosavadního zdroje tepla a komínu.

Co je potřeba doložit po výměně?

Účetní doklady, fotodokumentaci nového zdroje tepla, doklad o jeho instalaci a uvedení do provozu. Dále také protokol o revizi spalinové cesty, o jejím čištění a kontrole, zprávu o montáži a potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.