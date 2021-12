KVÍZ: Devadesát let od narození Ladislava Smoljaka. Jak moc znáte jeho tvorbu?

Na DAMU se nedostal, přesto nakonec skončil – k našemu štěstí - u divadla a filmu. Scenárista, režisér a herec Ladislav Smoljak má na kontě desítky textů, rolí i režie svých her, 9. prosince uplynulo devadesát let od jeho narození. Co o něm a jeho tvorbě (ne)víte?

Ladislav Smoljak | Foto: Profimedia