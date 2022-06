Vzpomínky Květy Fialové nejen na film Limonádový Joe zaznamenal do své knihy Poslední deník Květy Fialové její životní přítel a herecký partner Josef Kubáník, herec a mluvčí Slováckého divadla. Při příležitosti premiéry „Limonádníka“ ve Slováckém divadle vybral z úspěšné knihy pasáže, kdy slavná herečka na natáčení legendárního filmu vzpomíná.

O tom, kdo měl hrát Limonádového Joea

Premiéra ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti: sobota 18. června 2022 v 19.00 hod.

JK: „Obsazení hlavní role ale taky nebylo jasné hned, že?“

KF: „Tam dělali konkurz i další herci. Kodet třeba, to už bylo skoro hotový, ale tam mu to nějak zkazila jeho máma, to si už nepamatuju. Nebo Gott, jenže ten vypadá jako čínskej pinč, tak to nakonec to dostal Karlík Fiala. Ten byl ale přesnej. Vypadal jako lívanec, a to bylo vono. Olda Lipskej totiž uměl obsadit do filmu typ. Správnej hereckej typ. V tom byl geniální.“

Kim Kardashianová čelí kritice. Měla nenávratně poškodit šaty po Marilyn Monroe

Titulní roli nakonec získal operní a operetní herec Karel Fiala. Nejslavnější český zpěvák Karel Gott však nazpíval jeho písně. Ve Slováckém divadle si roli až parodicky kladného hrdiny zahraje i zazpívá Jiří Hejcman.

Když barová zpěvačka neumí zpívat

Že písně Květy Fialové alias Tornádo Lou ve filmu zpívá Yvetta Simonová, není žádným tajemstvím. Přesto dodnes u mnoha diváků převládá přesvědčení, že je nazpívala sama Květa Fialová.

JK: „Ve filmu ale nezpíváš ty.“

KF: „Já nezpívám, já to neumím, však to víš.“

JK: „Neříkala sis nikdy, že jako herečka bys zpívat měla umět?“

KF: „Jako mladou mě to trápilo, ale co s tím naděláš. Vždycky pak za mě ve filmech zpívala paní Simonová, ta bydlí tady hned naproti v tom věžáku.

JK: „Ale pořád po tobě někdo chce, ať přijedeš zazpívat.“

KF: „To jo, to furt volají nějaký firmy, ať jim jdu zazpívat „Když v báru houstne dým“. Tak jim na to říkám, ať zavolají paní Simonový. A voni, že chtějí mě. Chápeš to? Co bych tam tak dělala? Jestli chtěj mě, jak zpívám, ať si mě pustěj v tom filmu.“ (úsměv)

Ve Slováckém divadle se ve femme fatale Tornado Lou promění Pavlína Hejcmanová.

Zápisky z osobního deníku Květy Fialové

11. října 1963

V 9 h na Barrandově, dopoledne pokažená kamera, točíme celý den písničku, v 19 h doma a hned spát.

14. října 1963

V 7 h na Barrandov, 9 - 10 (denní) práce (Když v báru houstne dým), celkem dobré. Odpoledne točím, v 19 h doma, spát.

Nepochopení v Německu

V Čechách a na Slovensku se stal film Limonádový Joe legendou a je stále oblíbený i 58 let od premiéry, posbíral dokonce i několik světových festivalových cen. Ne všichni ale pochopili parodii a nadsázku v komedii obsaženou.

JK: „S Limonádníkem jste pak objeli kus světa.”

KF: „To jo, to i tady kolem toho furt něco bylo. To už hned po premiéře, ale byla jsem s ním i hodně venku, byl o to velký zájem.“

Za slavnými válečnými snímky stojí příběhy, které by nevymyslel ani Hollywood

JK: „Třeba v Německu, že?“KV: „Tam ten film vůbec nepochopili, na konci po nás házeli lahve piva, co prý je to za blbej film.“ (úsměv)JK: „A přitom jste posbírali ceny na festivalech.“KV: „Jojo, počkej, kde to bylo… já jsem už to už všechno zapomněla, jak toho bylo tolik… Odněkud jsme si přivezli cenu za nejlepší film, a jinde zase za to, že jsme přijeli z nejdál. Ale i já jsem dostala nějaký ceny. Všechno je už v propadlišti dějin.“

O Vladimíru Menšíkovi

Malou, avšak nezapomenutelnou roli Barmana ztvárnil ve filmu legendární Vladimír Menšík. Ve Slováckém divadle tuto roli získal právě Josef Kubáník a má pro něj speciální význam. „Pan Menšík je pro mě největší z českých herců. Viděl jsem snad všechno, v čem hrál a co se dalo vidět, četl jsem několik knih a našel si o jeho životě, co se dalo. Historky, které mi o něm vyprávěla Květa Fialová, jsem doslova hltal a byly pro mě nedocenitelné. A tak je mi velkou ctí, že můžu v Limonádníkovi s pokorou hrát stejnou roli jako on,“ raduje se herec.

Vzpomínky Květy Fialové na Vladimíra Menšíka

KF: „Menšík měl obrovský srdce, byli jsme spolužáci. Ten miloval lidi a rozdal by se pro ně. Ale na doma to nebylo, furt byl někde v prachu, pořád nějaký mejdla.“

JK: „Muselo to být těžké.“

Emma Smetana a Jordan Haj: Stěhování? To jsme přehnali a strašně se omlouváme

KF: „Kdysi, to jsem byla ještě mladá, jsem neměla peníze a Menšík to zjistil. Přišel za mnou a prý kolik potřebuju. Půjčil mi. A pak, když jsem měla, tak jsem mu to šla vrátit a on si to nevzal a prý mám půjčit zase někomu jinýmu, že to tak bude kolovat.“JK: „Ale to už jste byli oba v Praze. On měl být snad taky v divadle u pana Wericha, ale nějak se vždycky opil a nepřišel. Někde jsem to slyšel.“KV: „Menšíka k Werichovi dotáh Lubin Kostelka a Werich si ho zamiloval. Hned věděl, že je geniální. A obsadil ho do Těžký Barbory. Hrál überlandskýho důstojníka a hrál ho fantasticky, všichni z něj bláznili. Jenže jak byl neukázněnej a pořád pil, tak se stalo, že nepřišel na premiéru. Werich byl úplně nepříčetnej. Tenkrát to nějak zachránil, protože byl výjimečnej a lidi to snad ani nepoznali, ale milej Menšík u něj skončil. No nediv se, když máš herce a nevíš, jestli ti přijde na představení.“

Zdroj: Slovácké divadlo, Josef Kubáník

Speciální vysílání o novince Limonádový Joe v Českém rozhlase Zlín



Písničky z filmu, rozhovory s hlavními hrdiny, zajímavosti ze zákulisí. To vše si zájemci užijí už dnes, v pátek, od 14 do 16 hodin, když si naladí Český rozhlas Zlín. Právě v tomto čase odvysílá speciál přímo ze Slováckého divadla, který bude celý patřit zítřejší premiéře parodie Limonádový Joe.



„Když jsme vloni v říjnu vysílali speciál o Jesus Christ Superstar, setkal se s obrovským úspěchem. Proto jsme se ve spolupráci s Českým rozhlasem Zlín rozhodli podobný pořad zopakovat, samozřejmě, že tentokrát se u mikrofonu vystřídají kolegové z Limonádového Joa a pokud by diváci a posluchači chtěli být u toho, tak je zvu k nám do divadelního foyer, odkud budeme vysílat a kde tak mohou nahlédnout do divadelní i rozhlasové kuchyně. Zároveň se mohou diváci s těmi, kdo novinku připravují, osobně setkat,“ říká herec a moderátor, který bude speciálem provázet, Josef Kubáník.