Müllnerová je s týmem od jeho postupu do nejvyšší soutěže v roce 2010. Už tehdy zažila první oslavy.

„Pokud je opravdový důvod, tak to s holkama vždy oslavíme pořádně a většinou za ten večer či noc projdeme více míst. Není důležité, kde jste, ale s kým tam jste,“ usmívá se Müllnerová, která bude v nové sezoně útočit už na desátý titul.

V Mostě pokračuje. Čeká ji tak opět letní příprava. I mostečtí fanoušci ji tedy mohou při tréninku potkat.

Házenkářská hvězda Jeřábková: Hrát proti chlapům? To se nedá, je to jiný sport

„Z doplňkového tréninku k házené mám nejraději venkovní běh a mým nejoblíbenějším místem na běh je mostecký park Šibeník, kam chodím opravdu často, takže s největší pravděpodobností by mě potkali fanoušci tam,“ vysvětluje třicetiletá sportovkyně.

Letos s Baníkem ve finále play off dvakrát porazila Plzeň a teď myslí na vstupenku do Ligy mistrů. „Tu si samozřejmě chceme zahrát všechny. Jde o špičkové evropské zápasy a vrcholy kariér. Uvidíme, zda nám to letos vyjde a pozvou nás,“ přeje si Müllnerová.

Vyšlo to - na konci června se objevilo složení elitní soutěže. Müllnerová pozná nová místa v Evropě. A o Mostu bude zase slyšet.