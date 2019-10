KDY: čtvrtek 17. října

KDE: lounské kino

ZA KOLIK: 140 Kč

Od čtvrtka 17. října až do neděle 20. října, pokaždé od 20 hodin, mohou diváci přijít do lounského kina na Pražské orgie. Příběh nového českého filmu nás zavádí do poloviny 70. let.