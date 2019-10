KDY: čtvrtek 24. října

KDE: muzeum Podbořany

Papírová platidla Československa. To je název nové zajímavé výstavy, která se chystá podbořanském muzeu. Expozice ke 100 letům československé koruny tam začne ve čtvrtek 24. října vernisáží a potrvá do konce ledna příštího roku. K vidění budou bankovky ze sbírky Miroslava Švarce. V podbořanském muzeu můžete také vidět expozice, díky kterým nahlédnete do historie regionu, dozvíte se také o osudech Volyňských Čechů.