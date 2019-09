KDY: čtvrtek 26. září od 17 hodin

KDE: Stará papírna Žatec

V žatecké Staré papírně bude zahájena nová výstava Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 26. září od 17 hodin. Archeologicko – antropologická výstava představí výsledky výzkumu pohřebiště z 10. a 11. století. „Uvidíte rekonstrukci tří hrobů s kompletní výbavou, například náhrdelník s perlami, hrozníčkovitou náušnici velkomoravského stylu, hroty šípů nebo lahve,“ zve muzeum. Výstava potrvá do 30. listopadu.