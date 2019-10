KDY: neděle 13. října

KDE: lounská knihovny

ZA KOLIK: zdarma

V lounské knihovně se v neděli 13. října uskuteční Jablečné slavnosti a výtvarná dílna pro děti. "Odpoledne plné sladkostí, her a tvoření, od 16 hodin soutěž o nejlepší džem či marmeládu, vzorky do soutěže přijímají organizátoři od 15 hodin na dvorku knihovny, výherce čeká odměna," zvou pořadatelé. Vstup zdarma. Od 14 do 17 hod.