KDY: neděle 27. října

KDE: zimní stadion Louny

ZA KOLIK: 35/15 Kč

Milovníci bruslení mohou přijít na lounský zimní stadion v neděli 27. října, tentokrát bude led pro veřejnost připraven od 13.15 do 14.45 hodin. Bruslit se bude také ve státní svátek 28. října, zájemci mohou přijít od 13.30 do 15 hodin. Vstupné 35 korun, děti do 110 centimetrů výšky 15 korun.