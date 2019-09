Na lounské výstaviště přijedou desítky vystavovatelů.

Člověk v přírodě 2016. Expozice chovatelů drobného zvířectva | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

KDY: 27. až 29. září od 9 do 17 hodin

KDE: výstaviště Louny

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, snížené 40 Kč, ZTP-P a děti do 6 let zdarma