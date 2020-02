KDY: pátek 31. ledna

KDE: náměstí Svobody, Žatec

ZA KOLIK: zdarma

Pololetní řádění na ledě se chystá v Žatci na tamním veřejném kluzišti pod širým nebem na náměstí Svobody. Probíhat bude v pátek 31. ledna od 14 do 16 hodin, vstup bude zdarma. Pro děti bude připravena diskotéka na ledě, chystá se také množství soutěží. Kluziště v historickém centu Žatce je běžně v provozu každý všední den od 7 do 21.30 hodin. V sobotu a v neděli pak mohou milovníci bruslení přijít od 7 do 22 hodin.