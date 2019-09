KDY: pondělí 23. září od 17.30 hodin

KDE: kino Louny

ZA KOLIK: 140 Kč

Lounské kino Svět uvede v pondělí 23. září od 17.30 hodin film Rambo: Poslední krev. "John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje v americkém zapadákově. Najde i pár lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Má šanci dojít i smíření. A právě obyčejný pocit, že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct. Do světa zabíjení. Dcera jeho dávného přítele totiž nedbá na výstrahy a vydá se za hranice do Mexika, kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro nucenou prostituci provádí zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomhle případě ale měli obrovskou smůlu," zvou tvůrci na film. V Lounech uvidí diváci Ramba také v úterý a ve středu.