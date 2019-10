KDY: sobota 26. října

KDE: autobusové nádraží Louny

ZA KOLIK: zdarma

Bleší trh se bude konat v sobotu 26. října u lounského autobusového nádraží. „Blešák bude na autobusáku. Bazárek se vším možným, co kdo unese, doma nepotřebuje a jiným by mohlo udělat radost, zvou pořadatelé. Trh bude probíhat od 14 do 17 hod.