KDY: sobota 30. listopadu

KDE: náměstí Svobody, Žatec

V centru Žatce proběhne již pátý ročník Adventního běhu. Chystá se na sobotu 30. listopadu na náměstí Svobody. Stovky sportovců se opět vydají do historických uliček, první kategorie vyběhnou v 15.15 hodin. První tři závodníci v kategorii obdrží diplom a drobnou cenu. Všichni závodníci získají účastnickou medaili, svařák a hlavně nádherné zážitky. Diváci zdarma, běžci zaplatí za registraci 100 Kč, žactvo a dorost 50 Kč, děti do 10 let 20 Kč